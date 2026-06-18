Villarruel viajará a Rosario por el Día de la Bandera y se reencontrará con Milei

Pese a que en la Casa Rosada sostienen que la titular del Senado no fue invitada al acto patrio, desde el entorno de Villarruel aseguran que fue convocada por la provincia de Santa Fe y el municipio, encargados de la organización del mismo.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra bandera por primera vez a orillas del río Paraná", publicó en X, en respuesta a un mensaje de apoyo de una usuaria que la alentaba a ocupar su espacio en el acto.