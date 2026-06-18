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Villarruel viajará a Rosario por el Día de la Bandera y se reencontrará con Milei

El Presidente y la Vice transitan el peor momento de la relación. Desde el entorno de la titular del Senado aseguran que ella fue invitada por el gobierno de Santa Fe y el municipio organizador del evento.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó este jueves que asistirá a la celebración del Día de la Bandera que se realizará el próximo sábado en la ciudad de Rosario, donde se reencontrará con Javier Milei, en el peor momento del vínculo.

Pese a que en la Casa Rosada sostienen que la titular del Senado no fue invitada al acto patrio, desde el entorno de Villarruel aseguran que fue convocada por la provincia de Santa Fe y el municipio, encargados de la organización del mismo.

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra bandera por primera vez a orillas del río Paraná", publicó en X, en respuesta a un mensaje de apoyo de una usuaria que la alentaba a ocupar su espacio en el acto.

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Lo cierto es que el sábado el Presidente y su compañera de fórmula se reencontrarán luego de meses de tensión, marcados por los fuertes cuestionamientos de Villarruel a la administración libertaria y, en particular, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, quien también estará en Rosario.

Hace casi un mes, la Vicepresidente no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo que se celebra todos los años en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Aún no está claro cómo estarán ubicados en torno al Monumento a la Bandera, que fue restaurado por el Gobierno santafesino. "El tema lugares se irá viendo. Le preocupa poco eso a ella", precisaron desde el entorno de la titular del Senado.

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