La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó este jueves que asistirá a la celebración del Día de la Bandera que se realizará el próximo sábado en la ciudad de Rosario, donde se reencontrará con Javier Milei, en el peor momento del vínculo.
Villarruel viajará a Rosario por el Día de la Bandera y se reencontrará con Milei
El Presidente y la Vice transitan el peor momento de la relación. Desde el entorno de la titular del Senado aseguran que ella fue invitada por el gobierno de Santa Fe y el municipio organizador del evento.