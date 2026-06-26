Una mujer de 32 años resultó herida de arma de fuego este jueves por la tarde en el barrio Ansilta, en Rawson, en medio de una violenta pelea entre vecinos. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y permanece internada en observación.
Una mujer recibió un balazo en Rawson durante una gresca entre vecinos
El hecho ocurrió en le barrio Ansilta. a víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde debió ser intervenida quirúrgicamente.