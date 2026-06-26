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San Juan 8 > Policiales > Rawson

Una mujer recibió un balazo en Rawson durante una gresca entre vecinos

El hecho ocurrió en le barrio Ansilta. a víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde debió ser intervenida quirúrgicamente.

Una mujer de 32 años resultó herida de arma de fuego este jueves por la tarde en el barrio Ansilta, en Rawson, en medio de una violenta pelea entre vecinos. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y permanece internada en observación.

El hecho es investigado por la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica y está caratulado provisoriamente como "Abuso de arma de fuego y lesiones".

Según informaron fuentes de la investigación, al arribar al lugar el personal policial constató que la mujer presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región torácica. Debido a la gravedad de la lesión, fue trasladada en un móvil policial hasta el Hospital Marcial Quiroga, donde recibió atención médica inmediata.

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De acuerdo con el relato de su pareja, la mujer fue alcanzada por una bala perdida mientras se desarrollaba una gresca entre vecinos en las inmediaciones de su domicilio.

Las primeras averiguaciones indican que la pelea se habría iniciado por integrantes de la familia Garramuño. En ese contexto, la víctima, identificada con el apellido Contreras, salió desde el fondo de su vivienda hacia la vereda al escuchar la discusión y, en ese momento, recibió el impacto de bala.

Hasta el momento, los investigadores no lograron localizar el arma utilizada ni encontraron vainas servidas en la escena del hecho, por lo que continúan las tareas de investigación.

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