Estos son los partidos que se juegan este viernes en el Mundial 2026

Más tarde, desde las 21, se definirá el Grupo H y el rival de la Selección argentina con dos partidos imperdibles: España vs. Uruguay, en Guadalajara, y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, en Houston.

Ninguno de los 4 equipos tiene nada garantizado y las posiciones tienen a España con 4, Uruguay y Cabo Verde 2 y Arabia 1.

Finalmente, a las 0 del sábado, será la definición del Grupo G cuando jueguen Egipto vs. Irán, en Seattle, y Nueva Zelanda vs. Bélgica, en Vancouver. Por ahora Egipto lidera con 4, Bélgica e Irán tienen 2 puntos y Nueva Zelanda cierra con 1.

Los partidos de este viernes 26 en el Mundial 2026

Viernes 26/6

Noruega – Francia a las 16

Senegal – Irak a las 16

Uruguay – España a las 21

Cabo Verde – Arabia Saudita a las 21

Sábado 27/6