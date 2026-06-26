Defensa al Consumidor sancionó a Volkswagen SA de Ahorro para fines determinados

RESOLUCIÓN N° 168-DDC-2026 en el marco del Expte. 405-002205-2024-EXP San Juan, 20 de mayo de 2026. La directora de defensa al consumidor resuelve: “Articulo 1°.- Aplíquese Multa a “VOLKSWAGEN SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS CUIT 30-56133268-8” de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 57/100 ($4.410.129,57) equivalente a TRES (03) Canastas Básicas Total Hogar 3 publicada por el INDEC, que será actualizada hasta su efectivo pago por la infracción a la Ley 24.240 (y sus modificatorias), por los considerandos expuestos” Fdo Dra Fabiana Carrizo – Dirección Defensa al Consumidor.
San Juan 8 > San Juan > Volkswagen