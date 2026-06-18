"Chimentera de poca monta": Milei apuntó contra Flor Peña tras la polémica

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Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño.



Las aberrantes e… — Javier Milei (@JMilei) June 18, 2026

Milei hizo foco en la difusión de información sin verificación previa y sostuvo que el episodio expuso un problema cada vez más frecuente en el ecosistema mediático.

"Las aberrantes e inescrupulosas declaraciones sin chequear de Florencia Peña nos recuerdan la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano", escribió.

Además, consideró que el hecho habría sido grave incluso si la información hubiera sido cierta, al tratarse de una cuestión vinculada a la vida privada de una persona. El Presidente también cuestionó la falta de controles en determinados espacios de comunicación y sostuvo que existen sectores que actúan sin respetar estándares básicos de verificación.

En otro tramo de su descargo, Milei se refirió a la decisión tomada por Luzu TV tras el escándalo. "Al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje", señaló al referirse a la salida de Peña del streaming.

La señal había comunicado horas antes que se desvinculó a integrantes de la producción involucrados en el episodio y que la conductora daría un paso al costado luego de reconocer públicamente el error.

Embed - PAPELÓN DE FLORENCIA PEÑA: DIO LA FALSA NOTICIA DE LA MUERTE DEL PADRE DE LEO MESSI

La controversia comenzó cuando Peña anunció durante una transmisión de El Show del Verano que Jorge Messi había fallecido. Minutos después surgieron las dudas sobre la veracidad de la información y finalmente se confirmó que la noticia era falsa.

El episodio obligó al entorno de Lionel Messi a salir públicamente a desmentir la versión y generó una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación. Mientras tanto, Nicolás Occhiato, fundador de Luzu TV, marcó distancia de lo ocurrido y aseguró que el episodio no representa los valores de la plataforma.

Por la noche, Milei volvió a referirse al tema desde Instagram con un mensaje breve y contundente: "Si te metés con Messi, te metés con todos".