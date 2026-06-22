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Milei designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación: ¿Quién es?

Luego de que Javier Lanari presentara la renuncia como secretario de Comunicación, el Gobierno confirmó a Fabián Fernández en su cargo. Su trayectoria más reciente fue como prensa en YPF.

Luego de que Javier Lanari presentara la renuncia como secretario de Comunicación, el Gobierno confirmó a Fabián Fernández en su cargo. Su trayectoria más reciente fue como prensa en YPF, pero viene de haber trabajado de la mano de Néstor Grindetti en el Municipio de Lanús.

Este cambio se da en medio de la estrategia de Javier Milei para superar la crisis de comunicación en medio del coletazo que provocó el escándalo de Manuel Adorni. De este modo, el Gobierno busca oxigenar la Vocería, que desde marzo no daba conferencias de prensa.

La trayectoria de Fabián Fernández

El flamante funcionario tiene 35 años y es nacido en Valentín Alsina, partido de Lanús. En su currículum cuenta con una trayectoria de más de diez años en equipos institucionales de prensa y comunicación de gobiernos y asociaciones sin fines de lucro.

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En principio, Fernández es locutor nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER). Sus primeros trabajos fueron en medios locales de radio y televisión de la zona sur de Buenos Aires. También colaboró en comunicación y prensa de entidades empresarias y sindicales como la Unión Industrial de Avellaneda, FAUPPA y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Una de sus experiencias más destacadas fue como Subsecretario de Medios de Comunicación en el Municipio de Lanús, entre 2015 y 2023, cuando Néstor Grindetti estaba al mando.

Luego se desempeñó como gerente de Prensa y Medios de YPF, donde venía trabajando hasta ahora tras ser convocado por Horacio Marín, que fue confirmado como secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei en plena crisis producto del coletazo del escándalo de Manuel Adorni.

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