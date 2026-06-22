Milei designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación: ¿Quién es?

En principio, Fernández es locutor nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER). Sus primeros trabajos fueron en medios locales de radio y televisión de la zona sur de Buenos Aires. También colaboró en comunicación y prensa de entidades empresarias y sindicales como la Unión Industrial de Avellaneda, FAUPPA y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas.

Una de sus experiencias más destacadas fue como Subsecretario de Medios de Comunicación en el Municipio de Lanús, entre 2015 y 2023, cuando Néstor Grindetti estaba al mando.

Luego se desempeñó como gerente de Prensa y Medios de YPF, donde venía trabajando hasta ahora tras ser convocado por Horacio Marín, que fue confirmado como secretario de Comunicación del gobierno de Javier Milei en plena crisis producto del coletazo del escándalo de Manuel Adorni.