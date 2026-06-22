Luego de que Javier Lanari presentara la renuncia como secretario de Comunicación, el Gobierno confirmó a Fabián Fernández en su cargo. Su trayectoria más reciente fue como prensa en YPF, pero viene de haber trabajado de la mano de Néstor Grindetti en el Municipio de Lanús.
Milei designó a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación: ¿Quién es?
Luego de que Javier Lanari presentara la renuncia como secretario de Comunicación, el Gobierno confirmó a Fabián Fernández en su cargo. Su trayectoria más reciente fue como prensa en YPF.