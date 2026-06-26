Colapinto terminó octavo en la práctica libre del Gran Premio de Austria

Franco comenzó la práctica con el alerón delantero nuevo de Alpine pero, luego de unas vueltas, le aplicaron el viejo desde los boxes. El equipo le dejó el nuevo modelo a Pierre Gasly para realizar una comparativa entre ambos coches y analizar rendimiento. De esta manera, el piloto francés, giró algunas vueltas y logró escalar al tercer lugar circunstancialmente; mientras que Colapinto cayó posiciones con el tiempo registrado con la pieza vieja.

Antonelli lideró la práctica libre 1 del Gran Premio de Austria.

Verstappen tuvo inconvenientes a la salida de los pits y activó una bandera amarilla en boxes debido a que su monoplaza se frenó en ese sector. Transcurridos unos minutos, el piloto de Red Bull pudo salir a la pista luego de que los ingenieros resolvieran el problema en su monoplaza.

La mayoría de los pilotos eligieron goma media para comenzar la práctica. Luego fueron modificando el componente de neumático a blando, promediando la mitad de la sesión.

Colapinto volvió a boxes transcurrida la mitad, y volvió a usar el ala delantera nueva de Alpine. En la primera vuelta, el argentino escaló al cuarto lugar, a 1'166 del líder Antonelli. En esa parte de la sesión usó goma blanda.

Hamilton se subió al tercer lugar sobre el final de la práctica, acercándose a los Mercedes e intentando repetir su buen actuación de la última fecha donde logró el primer ligar en el Gran Premio de Barcelona. Piastri lo superó en esa ubicación luego de unas vueltas.

Checo Pérez dio la nota al final de la práctica debido a que el Cadillac se frenó en plena pista lo que activó una bandera roja para poner el punto final a la sesión.

Nuevamente en una fecha de la temporada, seis escuderías le cedieron butacas a los pilotos novatos y de reserva para darles rodaje. Al igual que en Barcelona, los equipos cumplieron con la reglamentación de la FIA de brindarles el espacio a los rookies para que sumen kilométraje en el proceso de obtener la Superlicencia. También a los experimentados conductores de reserva que suelen trabajar en el simulador.

Ayumu Iwasa reemplazó a Liam Lawson en Racing Bulls; Dino Beganovic se subió a la Ferrari de Charles Leclerc; Luke Browning condujo el Williams de Carlos Sainz; Jack Crawford reemplazó a Lance Stroll en Aston Martin; Ryo Hirakawa se subió al Haas de Esteban Ocon; y Paul Aron condujo el Audi de Gabriel Bortoleto.