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Milei se mostrará con Adorni mientras el Congreso avanza con el pedido de interpelación

El Presidente convocó al gabinete ampliado para el acto por el Día de la Bandera.

En medio de la amenaza de una interpelación en el Congreso y la presión de los aliados, Manuel Adorni volverá a mostrarse junto a Javier Milei y todos los ministros este sábado en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, a poco más de una semana de su informe de gestión en el Senado.

Consultados por este medio, allegados al ministro coordinador descartaron considerar cualquier posibilidad de renuncia. También fue rechazada la alternativa de recurrir a una licencia, una versión que había circulado en distintos medios. “Fake total", sentenciaron.

En su lugar, en Balcarce 50 sostienen que el funcionario trabaja en el informe que dará sobre el rumbo del Gobierno en la Cámara Alta el próximo 2 de julio. La presentación transcurrirá en un clima aún más tenso que la edición anterior en Diputados, ya que podría coincidir con una interpelación y una moción de censura.

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En ese contexto, con el objetivo de dar una muestra de unidad interna, el Gobierno convocó al Gabinete ampliado al Monumento a la Bandera de Rosario para participar junto al Presidente del homenaje por el fallecimiento de Manuel Belgrano.

La postal, similar a la del Tedeum del 25 de mayo, servirá no solo para mostrar el respaldo de Milei a su ministro coordinador, sino también para reunir a la plana mayor del Gobierno tras los recientes episodios de tensión interna.

Para reforzar ese punto, esta vez sí fue invitada a sumarse al grupo principal Patricia Bullrich, quien viene de despegarse de Adorni al calificar su evasión tributaria como una “omisión ética”.

Junto a ella, también destacan la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo Menem, otro de los focos de conflicto interno del Gobierno que pasó a segundo plano por el escándalo alrededor del jefe de Gabinete.

En paralelo, pese a no haber sido invitada por la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó que participará del acto en el Monumento a la Bandera. Debido a que el protocolo corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, hay dudas sobre si se le dará un lugar junto a los funcionarios nacionales.

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