Milei se mostrará con Adorni mientras el Congreso avanza con el pedido de interpelación

En ese contexto, con el objetivo de dar una muestra de unidad interna, el Gobierno convocó al Gabinete ampliado al Monumento a la Bandera de Rosario para participar junto al Presidente del homenaje por el fallecimiento de Manuel Belgrano.

La postal, similar a la del Tedeum del 25 de mayo, servirá no solo para mostrar el respaldo de Milei a su ministro coordinador, sino también para reunir a la plana mayor del Gobierno tras los recientes episodios de tensión interna.

Para reforzar ese punto, esta vez sí fue invitada a sumarse al grupo principal Patricia Bullrich, quien viene de despegarse de Adorni al calificar su evasión tributaria como una “omisión ética”.

Junto a ella, también destacan la presencia de Karina Milei, Santiago Caputo y los primos Martín y Eduardo Menem, otro de los focos de conflicto interno del Gobierno que pasó a segundo plano por el escándalo alrededor del jefe de Gabinete.

En paralelo, pese a no haber sido invitada por la Casa Rosada, la vicepresidenta Victoria Villarruel también confirmó que participará del acto en el Monumento a la Bandera. Debido a que el protocolo corre por cuenta de la Secretaría General de la Presidencia, hay dudas sobre si se le dará un lugar junto a los funcionarios nacionales.