Realizarán estudios de mamografías para mujeres sin obra social

La actividad está dirigida a mujeres de entre 40 y 70 años que no tengan antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses y no cuenten con obra social.

Las interesadas deberán gestionar un turno previo a través de CIDI, comunicándose al 264-4592201 mediante WhatsApp. Durante la jornada se otorgarán 35 turnos por cada mamógrafo disponible.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de San Juan para promover el acceso equitativo a la salud y fortalecer las estrategias de prevención. Con propuestas como esta, se continúa trabajando para acercar servicios esenciales a las familias sanjuaninas y construir una provincia donde la detección temprana salva vidas.

Las mujeres que accedan a esta propuesta podrán realizarse el estudio en los distintos mamógrafos distribuidos estratégicamente en la provincia, fortaleciendo el acceso a la detección temprana en cada departamento.

Los equipos se encuentran en:

Hospital Dr. Guillermo Rawson (Capital).

Hospital Dr. César Aguilar (Caucete).

Hospital Dr. Marcial V. Quiroga (Rivadavia).

Hospital General Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia).

Hospital San Roque (Jáchal).

Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo).

Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito).

Hospital Tomás Perón (Rodeo).

Unidades Sanitarias Móviles ubicadas en CAPS Zonda, Ruta 20 y calle Basilio Nievas (Zonda).

De esta manera, esta estrategia permite acercar un estudio fundamental para la salud de las mujeres, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con la prevención, el acceso equitativo a la salud y el cuidado de las familias sanjuaninas.