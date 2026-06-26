"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > mamografía

Realizarán estudios de mamografías para mujeres sin obra social

El Ministerio de Salud realizará una nueva jornada especial el 1 de julio para facilitar el acceso a mamografías gratuitas y promover la detección temprana del cáncer de mama.

Con el objetivo de fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno del cáncer de mama, el Ministerio de Salud llevará adelante “La Tarde de las Mamografías” el próximo 1 de julio, de 16 a 20 horas, en una acción destinada a mujeres de entre 40 y 70 años que no cuenten con obra social.

La iniciativa surge desde la Dirección de Materno Infancia que depende de la Secretaria Técnica y busca acercar una herramienta fundamental para el cuidado de la salud. La detección temprana del cáncer de mama aumenta significativamente las posibilidades de tratamiento y recuperación, por lo que la mamografía continúa siendo el método recomendado para identificar lesiones en etapas iniciales.

La mamografía es un estudio simple, no invasivo y de corta duración, que consiste en la obtención de imágenes radiográficas de cada mama. En muchos casos permite detectar alteraciones antes de que aparezcan síntomas o signos visibles.

Te puede interesar...

La actividad está dirigida a mujeres de entre 40 y 70 años que no tengan antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, no se hayan realizado una mamografía en los últimos 12 meses y no cuenten con obra social.

Las interesadas deberán gestionar un turno previo a través de CIDI, comunicándose al 264-4592201 mediante WhatsApp. Durante la jornada se otorgarán 35 turnos por cada mamógrafo disponible.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de San Juan para promover el acceso equitativo a la salud y fortalecer las estrategias de prevención. Con propuestas como esta, se continúa trabajando para acercar servicios esenciales a las familias sanjuaninas y construir una provincia donde la detección temprana salva vidas.

Las mujeres que accedan a esta propuesta podrán realizarse el estudio en los distintos mamógrafos distribuidos estratégicamente en la provincia, fortaleciendo el acceso a la detección temprana en cada departamento.

Los equipos se encuentran en:

  • Hospital Dr. Guillermo Rawson (Capital).
  • Hospital Dr. César Aguilar (Caucete).
  • Hospital Dr. Marcial V. Quiroga (Rivadavia).
  • Hospital General Dra. Julieta Lanteri (Rivadavia).
  • Hospital San Roque (Jáchal).
  • Hospital 25 de Mayo (25 de Mayo).
  • Hospital Dr. Federico Cantoni (Pocito).
  • Hospital Tomás Perón (Rodeo).
  • Unidades Sanitarias Móviles ubicadas en CAPS Zonda, Ruta 20 y calle Basilio Nievas (Zonda).

De esta manera, esta estrategia permite acercar un estudio fundamental para la salud de las mujeres, reafirmando el compromiso del Gobierno de San Juan con la prevención, el acceso equitativo a la salud y el cuidado de las familias sanjuaninas.

Temas

Te puede interesar