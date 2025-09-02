Los bonos soberanos argentinos cotizan en baja en Wall Street

La dinámica de este martes tuvo como antecedente la rueda del lunes en la plaza local, en la que el movimiento del dólar borró las ganancias obtenidas en las estrategias de carry trade y dejó a la divisa cerca del techo de la banda cambiaria. El feriado en Wall Street limitó la operatoria de bonos en el exterior, pero la volatilidad cambiaria en Argentina fue suficiente para generar un impacto en las expectativas de la rueda siguiente.

En la jornada previa, el salto del tipo de cambio obligó a recalibrar posiciones. El atractivo de las tasas en pesos perdió fuerza frente a la incertidumbre cambiaria y los flujos se concentraron en la búsqueda de cobertura. Ese cambio de humor se reflejó en las primeras operaciones del martes, cuando los bonos soberanos retomaron la negociación en Nueva York con un sesgo vendedor.

Los bonos Globales representan la mayor parte de la deuda reestructurada en 2020 y son referencia clave para los precios de los activos argentinos. Al inicio de la sesión de este martes, todos registraron bajas simultáneas, lo que reforzó la percepción de que el mercado se mostró más defensivo frente a los activos locales.

Las caídas resultaron más pronunciadas en los tramos largos de la curva, donde los precios quedaron por debajo de 13 dólares. Esos valores implicaron rendimientos de dos dígitos y reflejaron la falta de demanda sostenida para la deuda argentina en dólares. La magnitud de los retrocesos se ubicó entre 1,48% y 2,21%, con un patrón que mostró homogeneidad en toda la curva.

Los operadores señalaron que la combinación de factores externos e internos influyó en el arranque negativo. Por un lado, el mercado global mantuvo la atención en la política monetaria de Estados Unidos y en la evolución de las tasas de interés. Por el otro, la dinámica local mostró tensiones cambiarias que pusieron en duda la continuidad de las estrategias de inversión en pesos y en bonos soberanos.

Las bajas de este martes se produjeron en un contexto de elevada sensibilidad. Los títulos en dólares de Argentina ya se encontraban en niveles muy deprimidos y cualquier movimiento adicional se trasladó de inmediato a los precios. El inicio de la jornada reflejó que los inversores ajustaron posiciones y prefirieron reducir riesgo.

El descenso simultáneo en todos los plazos también generó un impacto en la percepción sobre la sostenibilidad de la deuda. Aunque los bonos continúan operando en valores muy bajos en comparación con otras economías emergentes, el hecho de que retrocedieran en bloque mostró que las dudas persisten y que el mercado todavía no encontró un punto de estabilización.

En paralelo a la debilidad generalizada, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street adoptó una visión distinta. Morgan Stanley presentó un informe en el que recomendó la compra de bonos y acciones argentinas, bajo el argumento de que los precios actuales ofrecen un potencial de retorno atractivo en el mediano plazo.

El banco estimó que, si se cumplen ciertos supuestos de ajuste fiscal y continuidad de las reformas, los títulos en dólares podrían registrar subas significativas en los próximos meses. En su escenario central, proyectó ganancias que superan los dos dígitos y consideró que la fuerte caída de las últimas semanas habilita oportunidades de posicionamiento.

La entidad fundamentó su estrategia en tres factores: el avance del programa económico, la posibilidad de estabilización macro y el valor deprimido de los activos. Esa lectura se diferenció de la percepción dominante en el mercado, que se mostró más cauteloso y volcó ventas en la apertura del martes.