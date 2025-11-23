La financiación de autos nuevos y usados cayó en octubre

Al respecto, la entidad analizó que “esta dinámica refleja la incertidumbre macroeconómica y política que condiciona las decisiones de compra de bienes durables y su financiamiento” y remarcó que “si bien el fuerte ritmo de constitución de prendas iniciado a fines de 2024 comienza a moderarse, todavía se mantiene en niveles históricamente elevados y ya demostró que, cuando las condiciones son propicias, actúa como un motor significativo de las ventas”.

En el mercado prendario de usados, también se registró en octubre la menor participación del año en el total de operaciones (6,0%), con una dinámica también similar a la de los 0km. Mientras que las transferencias disminuyeron -3,1% respecto a septiembre, la cantidad de prendas sobre usados se contrajo aún más en -15,4%.

En ese contexto, las operaciones que más se contrajeron, en comparación con el mes anterior, fueron las de los bancos (-20,2%), mientras que las financieras lo hicieron en -2,1%.

La participación de instrumentos prendarios sobre vehículos 0km muestra una desaceleración desde el mes de junio. Mientras que en el caso de los vehículos usados, “la participación es menor y más volátil aunque en octubre alcanzó valores mínimos”.

Desde SIOMAA analizaron que “octubre, en un escenario de incertidumbre macroeconómica y electoral, no mostró señales de recuperación, respecto al mes anterior, en la participación de instrumentos prendarios en el total de operaciones de compra de vehículos nuevos y usados”.

Más allá de la performance de los últimos meses, el balance del año sigue evidenciando un crecimiento notorio en el financiamiento del mercado automotor argentino, de la mano del fuerte alza en las ventas.hP8JTw

Al respecto, desde la entidad sostuvieron que “el aumento acumulado de las prendas en 2025, junto con la suba en las ventas de vehículos, evidencia que las herramientas prendarias y el crédito son fundamentales para dinamizar el mercado automotriz cuando las condiciones resultan favorables”.