Comodoro Rivadavia: murió un hombre arrollado por su propio camión

Vecinos asistieron inmediatamente al hombre, quien fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. A pesar de haber ingresado consciente, su estado de salud se agravó con el paso de las horas, y su fallecimiento fue confirmado por las autoridades el sábado.

El camión, ya sin conductor, continuó su trayecto descontrolado por la bajada. Su recorrido finalizó cuando chocó contra el nicho de gas de una vivienda, provocando una fuga inmediata. Este incidente obligó a desplegar un operativo de emergencia con Bomberos y personal especializado, cortando preventivamente el suministro y evacuando a los vecinos de la zona hasta controlar la situación.hP8Jbg

La policía y peritos judiciales trabajan para establecer la causa que originó el movimiento del camión en la pendiente. Entre las hipótesis que se evalúan se encuentran una posible falla mecánica, un error involuntario del conductor al estacionar o algún factor externo que haya iniciado el desplazamiento.

La investigación determinará qué desencadenó la fatal maniobra.