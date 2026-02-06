La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este viernes a las 11 a una reunión de su Consejo Directivo, en la sede de Azopardo. El objetivo es definir la estrategia para enfrentar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que llegará al recinto de la Cámara Alta la semana próxima. La central sindical analizará la posibilidad de convocar a un paro o movilización el día que se debata en el Senado.
La CGT define una postura ante la reforma laboral: analiza parar el día del debate
El Consejo Directivo se reúne hoy en Azopardo para evaluar medidas de fuerza ante el tratamiento del proyecto en el Senado la próxima semana, divididos entre una postura dialoguista y otra más dura.