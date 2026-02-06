La CGT define una postura ante la reforma laboral: analiza parar el día del debate

Varios dirigentes cegetistas mantuvieron diálogo con gobernadores del peronismo que expresaron su rechazo a la reforma y advirtieron sobre un posible impacto negativo en las condiciones de trabajo. Sin embargo, el respaldo no fue uniforme y algunos diálogos previstos con mandatarios provinciales quedaron en suspenso.

Por eso, entre las alternativas que se pondrán sobre la mesa este viernes aparece la convocatoria a una movilización frente al Congreso el día en que se inicie el debate, como una señal de rechazo al contenido de la reforma.

En paralelo, los sindicatos del transporte insistieron en que la CGT debe avanzar hacia un paro general y recordaron antecedentes de resistencia sindical a reformas laborales de gobiernos anteriores.

Ese escenario expone las dificultades de la CGT para construir un frente político más amplio contra el proyecto oficial y suma incertidumbre sobre el margen de negociación real con el Gobierno.

La decisión que adopte el Consejo Directivo ordenará el posicionamiento de la central obrera frente a la reforma laboral y definirá su rol en una semana clave, con el Congreso como escenario y el conflicto sindical nuevamente en el centro de la agenda política.