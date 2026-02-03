Luego de sortear el pago a bonistas por USD 4.200 millones a principios del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un segundo test en este comienzo de febrero: el vencimiento por más de USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según relató el propio funcionario, el Gobierno le compró los Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y, con esta moneda especial, hizo frente a los compromisos.
Caputo reveló los detalles del pago al FMI: los pormenores de la ingeniería financiera
El Ministro de Economía explicó cómo se canceló el vencimiento de más de USD 800 millones, mientras se despejan dudas sobre el origen de las divisas utilizadas.