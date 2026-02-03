"
Caputo reveló los detalles del pago al FMI: los pormenores de la ingeniería financiera

El Ministro de Economía explicó cómo se canceló el vencimiento de más de USD 800 millones, mientras se despejan dudas sobre el origen de las divisas utilizadas.

Luego de sortear el pago a bonistas por USD 4.200 millones a principios del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentó un segundo test en este comienzo de febrero: el vencimiento por más de USD 800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según relató el propio funcionario, el Gobierno le compró los Derechos Especiales de Giro (DEGs) a Estados Unidos y, con esta moneda especial, hizo frente a los compromisos.

El ministro apeló a sus redes sociales para aclarar que la administración libertaria pagó los intereses del acuerdo con el organismo multilateral mediante esa ingeniería. “Si se pagaran en dólares, le transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado”, remarcó.

Los DEGs son un activo internacional creado por la entidad presidida por Kristalina Georgieva que sirve como reserva de valor y unidad de cuenta entre países miembros. Su valor se basa en una canasta de monedas principales y puede utilizarse para reforzar las reservas internacionales de los países.

Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central aumentaron el pasado jueves 29 de enero, último dato disponible. En efecto, treparon desde los USD 156,17 millones del miércoles hasta los USD 552,74 millones del día siguiente. Esa diferencia de USD 396,57 millones no parece haber surgido de una compra de Economía al Central, ya que los depósitos en pesos se mantuvieron estables en 2,2 billones de pesos.

Al mismo tiempo, resta conocer si los USD 300 millones restantes para comprar los DEGs y pagarle al Fondo fueron adquiridos por el Tesoro Nacional mediante una compra directa al BCRA, que desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario acumuló adquisiciones de divisas por casi 1.200 millones de dólares.

Si bien había circulado la posibilidad de activación de un nuevo tramo del swap con Estados Unidos, el propio Caputo echó por tierra esa alternativa al aclarar que la ingeniería financiera se efectuó con divisas propias. Lo que todavía no se conoce es si el Tesoro efectivamente le compró los dólares al Banco Central o los consiguió de otra fuente.

Fuente: Infobae

