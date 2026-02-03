Caputo reveló los detalles del pago al FMI: los pormenores de la ingeniería financiera

Los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central aumentaron el pasado jueves 29 de enero, último dato disponible. En efecto, treparon desde los USD 156,17 millones del miércoles hasta los USD 552,74 millones del día siguiente. Esa diferencia de USD 396,57 millones no parece haber surgido de una compra de Economía al Central, ya que los depósitos en pesos se mantuvieron estables en 2,2 billones de pesos.

Al mismo tiempo, resta conocer si los USD 300 millones restantes para comprar los DEGs y pagarle al Fondo fueron adquiridos por el Tesoro Nacional mediante una compra directa al BCRA, que desde la puesta en marcha de la fase 4 del programa monetario acumuló adquisiciones de divisas por casi 1.200 millones de dólares.

Si bien había circulado la posibilidad de activación de un nuevo tramo del swap con Estados Unidos, el propio Caputo echó por tierra esa alternativa al aclarar que la ingeniería financiera se efectuó con divisas propias. Lo que todavía no se conoce es si el Tesoro efectivamente le compró los dólares al Banco Central o los consiguió de otra fuente.

Fuente: Infobae