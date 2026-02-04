La Justicia argentina pidió a EE.UU. la extradición de Maduro

La resolución, fechada hoy 4 de febrero de 2026, activa los mecanismos de cooperación internacional más urgentes, basándose en la premisa judicial de que el líder chavista “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”. Ante este escenario, los tribunales de Comodoro Py buscan asegurar que el dictador sea juzgado bajo el principio de jurisdicción universal que rige en nuestro país.

En su escrito, el magistrado ordenó librar un “exhorto internacional a las autoridades competentes de los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros”. La solicitud legal se ampara en el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y los Estados Unidos el 10 de junio de 1997, una herramienta bilateral clave para este tipo de procesos.