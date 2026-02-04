La Justicia argentina dio este miércoles un paso trascendental y de alto impacto geopolítico en la causa que investiga las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, firmó el pedido formal de extradición del dictador Nicolás Maduro a los Estados Unidos, con el objetivo de traerlo a la Argentina para que rinda cuentas en declaración indagatoria.
La Justicia argentina pidió a EE.UU. la extradición de Maduro
El juez federal Sebastián Ramos libró un exhorto internacional hacia Washington. La medida surge tras informes sobre el posible traslado del mandatario venezolano a suelo estadounidense tras una detención.