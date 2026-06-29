El ranking de los estadios más llenos: Argentina quedó afuera del Top 10, pero hay una explicación

Dentro de ese escenario, el partido con mayor convocatoria fue el inaugural entre México y Sudáfrica, disputado en el Estadio Azteca, con 80.824 espectadores. Esa misma cifra también se registró en Uzbekistán-Colombia y República Checa-México, todos en el mítico estadio mexicano.

Completan los primeros lugares otros encuentros que superaron los 80.600 asistentes, como Brasil-Marruecos, Noruega-Senegal, Ecuador-Alemania, Panamá-Inglaterra y Francia-Senegal.

Recién en el noveno puesto aparece Argentina. Tanto el triunfo frente a Jordania como la victoria sobre Austria convocaron 70.649 espectadores, mientras que el debut ante Argelia reunió 69.045 personas.

¿Por qué Argentina quedó afuera de los primeros lugares?

La respuesta tiene mucho menos que ver con el entusiasmo de los hinchas que con la capacidad de los estadios y, especialmente, con el costo de acompañar a la Selección.

Mientras México disputó sus encuentros en el Estadio Azteca, con capacidad superior a las 80.000 personas, Argentina jugó la fase de grupos en escenarios con menor aforo, como el Arrowhead Stadium de Kansas City y el AT&T Stadium de Dallas, que además tuvieron configuraciones específicas para el Mundial

Pero hay un factor todavía más determinante: el precio.

Seguir a la Scaloneta en Estados Unidos implica afrontar un gasto muy superior al que demanda cualquier partido en Argentina. No solo por los vuelos, el alojamiento y los traslados, sino también por el valor de las entradas.

De hecho, para el duelo de 16avos de final frente a Cabo Verde, en Miami, las localidades oficiales parten desde 2.990 dólares y llegan hasta 10.235 dólares, cifras que convierten cada partido de la Albiceleste en un espectáculo reservado para quienes pueden asumir un costo muy elevado.

Una pasión que no entiende de distancias

Aun con esos valores, la Selección continúa movilizando multitudes.

Los más de 70.000 espectadores que acompañaron a Argentina en Dallas reflejan que el fenómeno trasciende fronteras. Miles de argentinos residentes en Estados Unidos, otros que viajaron especialmente para el Mundial y una enorme cantidad de fanáticos latinoamericanos convierten cada presentación del campeón del mundo en uno de los grandes acontecimientos del torneo.

No es casualidad que Lionel Messi siga siendo uno de los principales atractivos de la competencia. Con seis goles, el capitán argentino lidera la tabla de goleadores y mantiene intacta la ilusión de repetir la conquista obtenida en Qatar.

El negocio que también juega su Mundial

La Copa del Mundo 2026 también expone un cambio profundo en el modelo comercial de la FIFA. Las entradas ya funcionan como ocurre en los grandes espectáculos deportivos estadounidenses: el precio varía según la demanda, el rival, la sede, la instancia del torneo y hasta la ubicación elegida dentro del estadio.

Eso explica por qué, aun cuando Argentina no lidera el ranking de asistencia, sí aparece entre las selecciones que más dinero generan alrededor de cada partido.

La Scaloneta sigue llenando estadios, moviendo millones de dólares y despertando una pasión que no disminuye ni siquiera cuando el costo para verla en vivo alcanza cifras impensadas para la mayoría de los hinchas argentinos.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, con la cobertura especial del torneo y la transmisión de todos los partidos de la Selección Argentina.