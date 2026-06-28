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Argentina ya conoce su camino en el Mundial 2026: la ruta hacia una posible final

La Selección terminó primera con puntaje ideal y ya tiene definido su cuadro en la fase eliminatoria. Cabo Verde será el primer rival y Brasil aparece recién en una hipotética semifinal.

La fase de grupos quedó atrás y la Selección Argentina ya tiene la mira puesta en el verdadero desafío del Mundial 2026: los cruces mano a mano. Tras finalizar primera del Grupo J con puntaje ideal, la Scaloneta ya conoce el recorrido que deberá afrontar si pretende volver a disputar una final del mundo.

El primer rival será una de las grandes sorpresas del campeonato. Cabo Verde hizo historia al quedarse con el segundo puesto de su grupo, por delante de España y dejando eliminado a Uruguay, y será el adversario de Argentina en los 16avos de final.

El primer desafío: Cabo Verde

El encuentro se disputará el viernes 3 de julio, desde las 19 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami. El seleccionado africano se convirtió en una de las revelaciones del torneo y buscará seguir sorprendiendo frente al vigente campeón del mundo.

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16avos de final

Viernes 3 de julio

  • Argentina vs. Cabo Verde
  • Hard Rock Stadium, Miami
  • 19:00

En octavos podría repetirse un viejo conocido

Si supera el primer cruce eliminatorio, el equipo de Lionel Scaloni volverá a jugar el martes 7 de julio, desde las 13, en Atlanta. El rival saldrá del duelo entre Australia y Egipto. En caso de avanzar el conjunto oceánico, se reeditará el recordado enfrentamiento de los octavos de final de Qatar 2022, cuando la Albiceleste ganó 2-1 en un encuentro que terminó con sufrimiento en los minutos finales.

Octavos de final

Martes 7 de julio

  • Atlanta
  • 13:00
  • Rival: Australia o Egipto

Colombia aparece como el candidato para cuartos

De seguir avanzando, Argentina disputará los cuartos de final el sábado 11 de julio, desde las 22, en Kansas City.

Aunque el cuadro todavía debe definirse, el rival que aparece como principal candidato es Colombia, que terminó primera en su grupo por delante de Portugal. Sin embargo, en ese sector también siguen con vida Ghana, Suiza y Argelia, por lo que el panorama aún permanece abierto.

Cuartos de final

Sábado 11 de julio

  • Kansas City
  • 22:00
  • Posibles rivales: Colombia, Ghana, Suiza o Argelia

Brasil e Inglaterra asoman recién en semifinales

Uno de los datos que más ilusiona a los hinchas argentinos es la conformación del cuadro. La Selección quedó ubicada en un sector diferente al de Francia, España, Alemania, Portugal y Países Bajos, potencias que solamente podrían cruzarse con la Albiceleste en una eventual final.

En cambio, por este lado del cuadro aparecen Brasil e Inglaterra como los principales candidatos a llegar a las semifinales.

La Verdeamarela deberá superar primero a Japón, mientras que Inglaterra afrontará su llave frente al Congo. Incluso, ambos seleccionados podrían eliminarse entre sí antes de cruzarse con Argentina.

También continúan en carrera México, Ecuador, Noruega, Costa de Marfil y Japón, que buscarán dar la sorpresa.

Semifinal

Miércoles 15 de julio

  • Atlanta
  • 16:00
  • Posibles rivales: Brasil, Inglaterra, México, Ecuador, Japón, Costa de Marfil o Noruega.

Un cuadro que alimenta la ilusión

Más allá de que en un Mundial no existen rivales sencillos, el recorrido que le tocó a Argentina aparece, en los papeles, menos exigente que el del otro lado de la llave, donde varias de las grandes potencias deberán eliminarse entre sí desde las primeras rondas.

La Scaloneta sabe que no puede confiarse. El primer paso será Cabo Verde, una selección que ya demostró que puede romper todos los pronósticos.

Si logra superar cada obstáculo, el camino ya está marcado: Miami, Atlanta, Kansas City, otra vez Atlanta y, finalmente, la gran final del domingo 19 de julio en Nueva York, el escenario donde Argentina buscará defender la corona y volver a hacer historia.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, realiza la cobertura especial desde Estados Unidos y transmite todos los partidos de la Selección Argentina.

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