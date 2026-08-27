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Estados Unidos abrió cupo para exportación de carne, pero Argentina quedó afuera

Argentina quedó afuera del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos y que había generado un ambiente positivo entre los frigoríficos nacionales.

Había una expectativa favorable, por el clima de amistad mutuo, pero se frustró. Argentina quedó afuera del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos y que había generado un ambiente positivo entre los frigoríficos nacionales. El gobierno de Donald Trump decidió reservar ese volumen para el contingente correspondiente a “otros países o áreas”, mientras que la Argentina mantiene una cuota propia de 100.000 toneladas para ingresar al mercado estadounidense.

La decisión representa un cambio respecto de las expectativas que había despertado el anuncio de Trump, quien había habilitado durante 90 días el ingreso de hasta 300.000 toneladas de carne sin aranceles fuera de cuota, principalmente destinada a la elaboración de carne picada y hamburguesas.

El objetivo del gobierno estadounidense es aumentar la oferta y contener el precio de la carne para los consumidores, en un contexto de fuerte caída del rodeo bovino norteamericano. Trump había argumentado que las existencias ganaderas de Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente bajos. La medida apuntaba al electorado interno a dos meses de las elecciones de medio término. Pero aumentar los niveles de carne importada podía ayudar a que el precio local se mantuviera. Allí había una oportunidad para las carnes argentinas. Esa ventana se cerró.

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Para Argentina, la noticia supone una oportunidad perdida en el corto plazo. El país ya cuenta con una cuota anual de 100.000 toneladas para exportar carne vacuna a Estados Unidos, ampliada durante este año, y busca negociar su continuidad y una eventual mejora para 2027.

Además, Estados Unidos se convirtió en uno de los principales destinos para la carne argentina. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones alcanzaron niveles récord y el mercado estadounidense concentró una porción creciente de los embarques.

FUENTE: A24

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