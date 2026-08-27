Estados Unidos abrió cupo para exportación de carne, pero Argentina quedó afuera

La decisión representa un cambio respecto de las expectativas que había despertado el anuncio de Trump, quien había habilitado durante 90 días el ingreso de hasta 300.000 toneladas de carne sin aranceles fuera de cuota, principalmente destinada a la elaboración de carne picada y hamburguesas.

El objetivo del gobierno estadounidense es aumentar la oferta y contener el precio de la carne para los consumidores, en un contexto de fuerte caída del rodeo bovino norteamericano. Trump había argumentado que las existencias ganaderas de Estados Unidos se encuentran en niveles históricamente bajos. La medida apuntaba al electorado interno a dos meses de las elecciones de medio término. Pero aumentar los niveles de carne importada podía ayudar a que el precio local se mantuviera. Allí había una oportunidad para las carnes argentinas. Esa ventana se cerró.