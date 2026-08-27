Había una expectativa favorable, por el clima de amistad mutuo, pero se frustró. Argentina quedó afuera del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos y que había generado un ambiente positivo entre los frigoríficos nacionales. El gobierno de Donald Trump decidió reservar ese volumen para el contingente correspondiente a “otros países o áreas”, mientras que la Argentina mantiene una cuota propia de 100.000 toneladas para ingresar al mercado estadounidense.
Estados Unidos abrió cupo para exportación de carne, pero Argentina quedó afuera
Argentina quedó afuera del nuevo cupo temporal de 300.000 toneladas de carne que habilitó Estados Unidos y que había generado un ambiente positivo entre los frigoríficos nacionales.