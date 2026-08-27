Suben a 270 los muertos en Nepal por los aludes que arrasaron pueblos

De acuerdo a algunos científicos que se refirieron al avance del agua, como Simon Cox, jefe del programa De las Montañas al Mar de la organización Ciencias de la Tierra de Nueva Zelanda, el cambio climático habría generado suficientes condiciones como para desestabilizar las rocas y el hielo de alta montaña. “Esto, a su vez, hace más frecuentes los colapsos y los peligros en cascada como los observados esta ‌semana", añadió.

Aunque todavía se estudia la causa exacta del desastre ocurrido a primera hora de este miércoles, científicos dijeron que probablemente comenzó con una enorme avalancha de hielo y rocas en las laderas septentrionales del pico nepalí Langtang Lirung, que cayó sobre el río Lhende Khola, en el lado tibetano.

Al menos seis grandes centrales hidroeléctricas e infraestructuras del centro comercial del puerto de Gyirong resultaron dañadas en una cadena transfronteriza de peligros en varias etapas, desencadenada por el derrumbe inicial. El fenómeno también alteró los cauces de los ríos a más de 100 kilómetros aguas abajo, cerca de la frontera con India.

El desastre ambiental de las últimas horas podría ser un ejemplo clásico de un “evento compuesto”, dijo Benjamin Horton, decano de la Facultad de Energía y ‌Medio Ambiente de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong. Esto ocurre cuando un terremoto interactúa con cambios impulsados por el clima —como la pérdida de glaciares, el deshielo del permafrost y la inestabilidad de las laderas— para “crear un desastre más complejo y dañino que el que produciría cualquiera de esos factores por sí solo”, añadió.