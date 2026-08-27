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Tras el Zonda, llegan las precipitaciones y baja la temperatura en San Juan

Luego del calor y las ráfagas registradas en la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso térmico y tiempo inestable.

Tras las altas temperaturas y el impacto del viento Zonda que marcaron la jornada previa en San Juan, las condiciones meteorológicas registrarán un marcado giro. El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cambio de masa de aire impulsado por el ingreso de viento fresco del sector sur, lo que traerá consigo inestabilidad y una paulatina baja del termómetro.

Durante las primeras horas de la mañana y hasta horas de la tarde, se aguardan chaparrones aislados con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. La marca térmica ascenderá como máximo a los 20°C, sensiblemente menor a los picos observados en los días anteriores. Además, el viento del sudoeste y sur se hará sentir con ráfagas sostenidas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, la inestabilidad tenderá a manifestarse en forma de lluvias aisladas, mientras que la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 13°C. Con la presencia de nubosidad y un ambiente considerablemente más húmedo y fresco, la provincia dejará atrás las condiciones secas generadas por el fenómeno zonal.

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