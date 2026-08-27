Tras las altas temperaturas y el impacto del viento Zonda que marcaron la jornada previa en San Juan, las condiciones meteorológicas registrarán un marcado giro. El reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cambio de masa de aire impulsado por el ingreso de viento fresco del sector sur, lo que traerá consigo inestabilidad y una paulatina baja del termómetro.
Tras el Zonda, llegan las precipitaciones y baja la temperatura en San Juan
Luego del calor y las ráfagas registradas en la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso térmico y tiempo inestable.