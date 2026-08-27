Tras el Zonda, llegan las precipitaciones y baja la temperatura en San Juan

Durante las primeras horas de la mañana y hasta horas de la tarde, se aguardan chaparrones aislados con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. La marca térmica ascenderá como máximo a los 20°C, sensiblemente menor a los picos observados en los días anteriores. Además, el viento del sudoeste y sur se hará sentir con ráfagas sostenidas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

Hacia la noche, la inestabilidad tenderá a manifestarse en forma de lluvias aisladas, mientras que la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 13°C. Con la presencia de nubosidad y un ambiente considerablemente más húmedo y fresco, la provincia dejará atrás las condiciones secas generadas por el fenómeno zonal.