Estados Unidos suspendió las citas para la solicitud de visados

Reprogramación de entrevistas y endurecimiento de controles

La paralización de los turnos fue anticipada por el diario británico Financial Times, que informó que varios solicitantes de visados de migración recibieron correos electrónicos notificando la reprogramación de sus entrevistas. Las nuevas fechas serán comunicadas más adelante, según indicaron las autoridades.

En su segundo mandato, Trump profundizó la campaña de deportaciones y el endurecimiento de la política migratoria.

Entre las medidas recientes figuran la revocación de visados y permisos de residencia, así como el rechazo de solicitudes por motivos que incluyen opiniones políticas y la participación en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí sobre Gaza.

EE.UU. revocará visas de miles de solicitantes de asilo

El Departamento de Estado anunció el martes que revocará las visas de negocios y turismo de un gran número de extranjeros que solicitaron asilo en Estados Unidos

“Estamos colaborando con el DHS (Departamento de Seguridad Nacional, ndlr.) para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente”, declaró a la AFP el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmando informaciones de prensa.

“Obtener una visa con el fin de solicitar asilo constituye fraude, lo cual es motivo para la revocación”, agregó Pigott.

La Casa Blanca dio a entender en una publicación en X que “hasta 200.000 visas” se verían afectadas y afirmó que sería la “mayor revocación masiva de visas de la historia”.

El presidente argumenta que estas acciones buscan fortalecer la seguridad interna, aunque la estrategia migratoria enfrentó obstáculos en la Justicia. El viernes pasado, un juez estadounidense anuló una política que suspendía la expedición de visados de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que excedía las competencias legales del secretario de Estado, Marco Rubio.

Las organizaciones de derechos humanos condenaron la ofensiva migratoria de Trump, a la que calificaron de discriminatoria y contraria a la libertad de expresión y al debido proceso. También advirtieron que la política generó un clima de inseguridad para las minorías étnicas, que denuncian la elaboración de perfiles raciales.

Restricciones también para la inmigración legal

Aunque Trump hizo campaña en 2024 prometiendo frenar la inmigración ilegal, su gobierno también ha impuesto trabas a quienes buscan ingresar por vías legales.

Entre las nuevas restricciones se destacan el aumento de tasas para determinados visados de trabajo, lo que dificulta aún más el acceso para quienes cumplen con los requisitos formales.