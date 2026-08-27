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Suspenden las clases en algunos departamentos por alerta de viento

La medida alcanza a los departamentos de Jáchal e Iglesia. La suspensión alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades.

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este 27 de agosto se suspende la actividad escolar en los departamentos Jáchal e Iglesia, a partir de las 13,30.

La suspensión alcanza a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. Se recuerda a los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana que no deben retirarlos antes de horario, a la vez que en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiante el almuerzo previsto.

Asimismo, la suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).

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La medida es de carácter preventivo. Además, el Ministerio de Educación recuerda a directivos y docentes que se activa el Plan de Contingencia, establecido por la Resolución Nro 12277-ME-2024.

Se continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y, en caso de registrarse novedades, las informará por este medio.

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