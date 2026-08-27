Suspenden las clases en algunos departamentos por alerta de viento

La suspensión alcanza a las clases de los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades. Se recuerda a los padres/tutores de estudiantes cuyos hijos se encuentran cursando el turno mañana que no deben retirarlos antes de horario, a la vez que en las escuelas con jornada completa se les servirá a los estudiante el almuerzo previsto.

Asimismo, la suspensión comprende los llamados para cubrir cargos docentes y horas cátedra que estaban previstos para la jornada, los cuales quedarán anulados (los directores deberán generarlos nuevamente).