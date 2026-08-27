Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y por recomendación de la Dirección de Protección Civil de la provincia, el Ministerio de Educación informa que este 27 de agosto se suspende la actividad escolar en los departamentos Jáchal e Iglesia, a partir de las 13,30.
Suspenden las clases en algunos departamentos por alerta de viento
La medida alcanza a los departamentos de Jáchal e Iglesia. La suspensión alcanza a los turnos interturno, tarde, vespertino y noche, en todos los niveles y modalidades.