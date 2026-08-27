Icardi inició un nuevo reclamo por sus hijas

A partir de esta presentación, el juez Adrián Hagopián intimó a Wanda Nara para que tome las medidas necesarias y garantice que Francesca e Isabella concurran personalmente a sus encuentros con la terapeuta.

En este contexto, la abogada Fátima Silva explicó los motivos que habrían impulsado este pedido judicial y puso el foco especialmente en la privacidad de las menores durante las sesiones. Según detalló la profesional, la preocupación estaría relacionada con la posibilidad de que otras personas se encuentren presentes durante las consultas realizadas a distancia.

“Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta”, sostuvo la letrada al explicar el alcance de la medida.

Pero eso no es todo. De acuerdo con lo informado tras la lectura del documento que recibió la empresaria, si Wanda Nara no cumple con lo dispuesto por la Justicia podría recibir una multa. De esta manera, se sumaría una nueva consecuencia dentro de la disputa judicial que mantiene con el padre de sus hijas.

Además, Fátima Silva señaló otra diferencia importante entre ambos tipos de atención: la posibilidad de que la terapeuta observe de manera directa las expresiones y reacciones de las niñas durante el encuentro. “La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible”, explicó la abogada.

Frente a este nuevo escenario, Wanda Nara todavía cuenta con la posibilidad de apelar la decisión judicial. Sin embargo, según se explicó, deberá cumplir con lo establecido mientras no exista una resolución definitiva que modifique la medida.