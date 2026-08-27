Más de 40 focos de incendios se registraron durante la tarde del miércoles

Hubo focos en Albardón, Ullum, Caucete, 25 de mayo, entre otros. El episodio más grave se registró en la zona sur de Pocito, en calle Alfonso VII y calle 11, donde el fuego comenzó alrededor del mediodía y avanzó rápidamente sobre un sector con viviendas ubicadas junto a un zanjón con abundante cañaveral. L

Como consecuencia del incendio, unas 12 viviendas sufrieron pérdidas totales y resultaron heridas tres personas, entre ellas menores de edad, quienes sufrieron quemaduras leves y fueron trasladadas al hospital Marcial Quiroga.

La situación demandó la presencia de una importnate cantidad de bomberos, por lo que Cuarteles Voluntarios de varios departamentos participaron en los operativos, mientras que los municipios aportaron camiones hidrantes.

Postales desoladoras de los incendios que arrasaron con casas en Pocito

Morales, destacó que la gente también tuvo un rol destacado durante la emergencia. Vecinos de las zonas afectadas colaboraron con los equipos de respuesta y ayudaron a las familias que debieron abandonar sus viviendas.

“Fue una jornada dura, había muchos frentes de fuego”, señaló Morales, quien confirmó que alrededor de 60 personas fueron afectadas por los incendios registrados durante el jueves en la zona de Pocito.

Sobre el origen del fuego, no se descarta que alguno de los focos haya sido generado de manera intencional, por lo que se aguarda el avance de las pericias para determinar las causas.