Momentos de angustia y extrema tensión se vivieron en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, cuando un niño de tan solo 4 años sufrió un severo cuadro de ahogamiento con comida. La rápida e impecable reacción de un equipo de la Comisaría 38ª resultó determinante para evitar una tragedia y salvarle la vida al pequeño.
Le hicieron RCP en el patrullero y le salvaron la vida a un nene en La Bebida
Efectivos de la Comisaría 38ª asistieron de urgencia a un pequeño de 4 años que no presentaba signos vitales tras atragantarse.