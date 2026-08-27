Le hicieron RCP en el patrullero y le salvaron la vida a un nene en La Bebida

El hecho se desencadenó cuando el Agente Santiago Díaz, quien se encontraba de servicio adicional en el Lote Hogar N° 34, emitió una llamada de auxilio a través del equipo radial pidiendo con suma urgencia asistencia médica y un patrullero. En respuesta inmediata, la movilidad integrada por el Cabo Oscar Lozano y el Agente Ángel Isaia acudió al lugar, abordó al pequeño junto a su madre de 28 años y emprendió un rápido traslado hacia el Hospital Dr. Marcial Quiroga.

La situación se tornó crítica durante el trayecto, al notar los efectivos que el niño había dejado de presentar signos vitales. Ante la emergencia, el Cabo Lozano inició de inmediato maniobras de desobstrucción y reanimación en el asiento trasero del vehículo en marcha. Gracias a las continuas maniobras, el menor expulsó de su boca el trozo de alimento que bloqueaba sus vías respiratorias y recuperó la respiración antes de ingresar al nosocomio.