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Le hicieron RCP en el patrullero y le salvaron la vida a un nene en La Bebida

Efectivos de la Comisaría 38ª asistieron de urgencia a un pequeño de 4 años que no presentaba signos vitales tras atragantarse.

Momentos de angustia y extrema tensión se vivieron en la localidad de La Bebida, departamento Rivadavia, cuando un niño de tan solo 4 años sufrió un severo cuadro de ahogamiento con comida. La rápida e impecable reacción de un equipo de la Comisaría 38ª resultó determinante para evitar una tragedia y salvarle la vida al pequeño.

El hecho se desencadenó cuando el Agente Santiago Díaz, quien se encontraba de servicio adicional en el Lote Hogar N° 34, emitió una llamada de auxilio a través del equipo radial pidiendo con suma urgencia asistencia médica y un patrullero. En respuesta inmediata, la movilidad integrada por el Cabo Oscar Lozano y el Agente Ángel Isaia acudió al lugar, abordó al pequeño junto a su madre de 28 años y emprendió un rápido traslado hacia el Hospital Dr. Marcial Quiroga.

La situación se tornó crítica durante el trayecto, al notar los efectivos que el niño había dejado de presentar signos vitales. Ante la emergencia, el Cabo Lozano inició de inmediato maniobras de desobstrucción y reanimación en el asiento trasero del vehículo en marcha. Gracias a las continuas maniobras, el menor expulsó de su boca el trozo de alimento que bloqueaba sus vías respiratorias y recuperó la respiración antes de ingresar al nosocomio.

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Al arribar al Hospital Marcial Quiroga, el niño fue recibido por el equipo de guardia. Tras ser compensado, la médica pediatra a cargo confirmó que el pequeño se encontraba en buen estado de salud y fuera de peligro, informando además que el episodio de atragantamiento habría tenido origen en un cuadro de hipoglucemia.

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