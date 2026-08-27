Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía luego de ser atrapados in fraganti cuando intentaban ingresar a una vivienda trepando por un portón. El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia mientras realizaba recorridas de prevención y seguridad en la zona.
Trepaban un portón para robar, cayeron detenidos y les hallaron marihuana
Dos jóvenes de 19 y 17 años fueron atrapados por el Cuerpo Especial de Vigilancia en pleno intento de robo. Llevaban un frasco con sustancia ilegal.