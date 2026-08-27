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Trepaban un portón para robar, cayeron detenidos y les hallaron marihuana

Dos jóvenes de 19 y 17 años fueron atrapados por el Cuerpo Especial de Vigilancia en pleno intento de robo. Llevaban un frasco con sustancia ilegal.

Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía luego de ser atrapados in fraganti cuando intentaban ingresar a una vivienda trepando por un portón. El procedimiento fue realizado por personal del Cuerpo Especial de Vigilancia mientras realizaba recorridas de prevención y seguridad en la zona.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron alcanzados y aprehendidos a los pocos metros. Durante la identificación y el palpado de urgencia, los uniformados constataron que se trataba de un sujeto de 19 años y un menor de 17. Entre sus prendas hallaron un frasco de color negro que contenía una sustancia vegetal verde amarillenta, presumiblemente marihuana.

En el lugar se hizo presente el propietario del inmueble, quien verificó que los delincuentes no llegaron a sustraer ningún elemento de la propiedad. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó el robo y los implicados quedaron a disposición de la Justicia.

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