Trepaban un portón para robar, cayeron detenidos y les hallaron marihuana

Al percatarse de la presencia de los efectivos, los sospechosos intentaron darse a la fuga a pie, pero fueron alcanzados y aprehendidos a los pocos metros. Durante la identificación y el palpado de urgencia, los uniformados constataron que se trataba de un sujeto de 19 años y un menor de 17. Entre sus prendas hallaron un frasco de color negro que contenía una sustancia vegetal verde amarillenta, presumiblemente marihuana.

En el lugar se hizo presente el propietario del inmueble, quien verificó que los delincuentes no llegaron a sustraer ningún elemento de la propiedad. La rápida intervención de las fuerzas de seguridad evitó el robo y los implicados quedaron a disposición de la Justicia.