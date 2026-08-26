Revés para Pity Álvarez: el Tribunal rechazó la nulidad del juicio

Además, Baños confirmó que junto a su colega radicó una denuncia en el fuero federal como consecuencia de la "arbitrariedad" de la decisión, por la "gravedad institucional" que ello implica y la potencial responsabilidad del Estado.

“Pity no está en condiciones de estar en juicio, no tiene capacidad psíquica, cognitiva, para afrontar un debate de estas características”, explicó el letrado.

En este sentido, mencionó el dictamen del Cuerpo Médico Forense sobre la incapacidad mental que le impedía ser juzgado debido a su estado psiquiátrico, cuya resolución derivó en la cancelación del proceso en 2023.

“Tenía un deterioro psico-orgánico que era compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo; es decir, un trastorno y un deterioro cognitivo extremadamente grave y prácticamente irreversible”, subrayó el abogado, a la vez que reclamó la realización urgente de una “resonancia magnética nuclear del cerebro sin contraste y un estudio cognitivo que no existe en el expediente”.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados volvió a dormirse en plena audiencia y Baños pidió a los magistrados que se retire, mientras continuaba la jornada con los testimonios de distintos policías.

El caso de Pity Álvarez

El músico asesinó a Díaz de cuatro disparos, descartó el arma en una alcantarilla y se fue al famoso boliche Pinar de Rocha, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego se entregó a la Justicia y declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo".