Diputados debate el proyecto de Inocencia Fiscal II

También colaboraron los legisladores de Provincias Unidas: Gisela Scaglia, María Eugenia Zigarán, Alejandra Torres, Sergio Capozzi, Pablo Farías, García Aresca, Núñez, Rizzotti, Ignacio Aresca.

El Gobierno aspira a votar hoy los proyectos de reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, la Adhesión al Tratado de cooperación en materia de patentes, el proyecto promovido por el misionero Oscar Herrera Ahuad para bajar del 21 al 10,5 la fécula de Mandioca.

NUEVO BLOQUE

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, participó de la sesión luego de la presentación del nuevo bloque "Argentina Federal" que será presidido por Herrera Ahuad, que es una una reversión del extinto Innovación Federal) despojado de cualquier resabio del poder de Carlos Rovira, fue retribuido con la inclusión de un proyecto que rebaja el IVA a la fécula de la mandioca del 21 al 11,5%.

La medida tendrá un impacto fuerte en la economía provincial, que concentra el 80% de la producción de ese cultivo por las características de su clima y su suelo.

LA JURA

En el inicio de la sesión juró como diputado de izquierda, Juan Carlos Giordano, en reemplazo de Néstor Pitrola, como parte del sistema de rotación que realizan los legisladores del Frente de Izquierda. Giordano juró con una bandera que decía "las Malvinas son argentinas" y lo hizo como en otras ocasiones por los 30 mil desaparecidos, los jubilados y otros reclamos sociales y políticos.

ENDEUDAMIENTO

Los diputados de oposición no pudieron lograr su objetivo de debatir sobre tablas los proyectos para aliviar la situación de endeudamiento, pero obtuvieron 133 votos para poder realizar una sesión especial para aprobar un emplazamiento para abrir las comisiones que deben tratar esas iniciativas.

Los diputados Pablo Juliano (Provincias Unidas) y Germán Martínez (Unión por la Patria) justificaron su pedidos en que es necesario abordar abordan soluciones para los seis millones de argentinos que están en mora y sobreendeudados con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias.

Además hubo otros pedidos de los legisladores de UP Guillermo Michel para bajar el IVA a la producción y del Chaco, Julieta Marisol Campo, para que se debatan un proyecto sobre zonas cálidas debido a las abultadas facturas que pagan los ciudadanos del norte