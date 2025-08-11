El gobierno frenó la privatización de Trenes Argentinos

La empresa cuenta con más de 23 mil empleados y los salarios representan el 74,3% del gasto total. Desde el oficialismo admiten que, para equilibrar las cuentas, habría que reducir personal y aumentar tarifas. Sin embargo, esas medidas no están previstas por el momento.

Actualmente, la tarifa que abonan los pasajeros cubre apenas el 7,8% del costo real del servicio. El resto proviene de transferencias estatales. Este esquema dificulta la sustentabilidad económica y explica por qué el Gobierno decidió frenar la privatización.

Obras prioritarias y renovación de maquinaria

El nuevo plan ferroviario destinará unos $42.617 millones a obras en vías, puentes y mejoras de infraestructura. Además, invertirá $10.182 millones en maquinaria, locomotoras y trenes nuevos.

Entre las obras destacadas se encuentra la instalación del sistema de frenado automático (ATS) en las líneas San Martín, Sarmiento y Mitre. Esta tecnología busca aumentar la seguridad y reducir riesgos de accidentes. También está prevista la renovación de vías en los ramales La Plata, Tigre y Belgrano Sur.

Por ahora, la única concesión privada que continúa operativa es la de Belgrano Cargas. La privatización de Trenes Argentinos Operaciones quedó suspendida y sin fecha de reactivación.

Con esta inversión, el Gobierno de Javier Milei busca fortalecer un servicio esencial para millones de argentinos. El objetivo es modernizar la red y mejorar la calidad del transporte, sentando bases para una futura gestión más eficiente.

La pausa en la privatización y el desembolso récord de fondos reflejan la compleja situación financiera y social de la empresa. La estrategia apunta a garantizar el funcionamiento del transporte ferroviario mediante obras y renovación, antes de abrir la puerta a la participación privada.