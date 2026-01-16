Agenda presidencial: fiesta tradicional y viaje al exterior

Por otro lado, Milei confirmó hoy desde sus redes sociales que a fines de mes participa de la nueva edición del festival Derecha Fest que se realizará en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 27 de enero.

Fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto viajar a la Costa Atlántica para fines de enero en cumplimiento del cronograma de dos bajadas al territorio por mes que planifica el comando de campaña de la La Libertad Avanza (LLA).

Ese evento tendrá como principal organizador a Nicolás Marquez, biógrafo del mandatario, y al equipo de la Derecha Diario, que dirige el español Javier Negre.

Aún sin sede ni modalidad, los libertarios se concentrarán en la ciudad costera para un evento que promete exposiciones, música y una feria del libro libertaria.

LLA trabaja desde hace semanas en concretar una nueva visita al interior de la provincia de Buenos Aires y que podría incluir una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad que Milei suele llevar a cabo cada vez que visita la ciudad balnearia.