En el marco del reinicio de las reuniones con gobernadores de cara a las sesiones extraordinarias previstas para febrero, el Gobierno resolvió abrir una negociación "razonable" con la Confederación General del Trabajo (CGT) sobre el proyecto de reforma laboral que empezó a debatirse en el Senado en diciembre y llegará al recinto cuando se retome la actividad adicional en el Congreso. Con la mira puesta en reunir los avales que precisa, el oficialismo habilitará la introducción de algunas modificaciones para conseguir su aprobación.
Reforma Laboral: el Gobierno abrirá una negociación "razonable" con la CGT
Bullrich adelantó que el 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en la Cámara alta, con el objetivo de analizar las objeciones a la iniciativa del sindicalismo y de entidades empresariales.