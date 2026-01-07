"
Reforma Laboral: el Gobierno abrirá una negociación "razonable" con la CGT

Bullrich adelantó que el 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en la Cámara alta, con el objetivo de analizar las objeciones a la iniciativa del sindicalismo y de entidades empresariales.

En el marco del reinicio de las reuniones con gobernadores de cara a las sesiones extraordinarias previstas para febrero, el Gobierno resolvió abrir una negociación "razonable" con la Confederación General del Trabajo (CGT) sobre el proyecto de reforma laboral que empezó a debatirse en el Senado en diciembre y llegará al recinto cuando se retome la actividad adicional en el Congreso. Con la mira puesta en reunir los avales que precisa, el oficialismo habilitará la introducción de algunas modificaciones para conseguir su aprobación.

"El objetivo es votar la ley. Así como hubo cambios en la Ley Bases va a haber cambios para llegar a los votos necesarios", afirmó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en diálogo con Infobae, al referirse a la estrategia oficial. En ese marco, subrayó que la prioridad del Ejecutivo es lograr la sanción de la norma.

De esta forma, la senadora adelantó que el 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en la Cámara alta, encabezada por su asesora Josefina Tajes. Ese espacio trabajará con los bloques aliados y analizará las observaciones presentadas por la CGT y por entidades empresariales.

Según detalló, el 26 de este mes se iniciarán reuniones con los senadores para avanzar en el dictamen, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 10 de febrero. "Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables las vamos a tomar, pero no queremos que todo quede igual", aclaró la exministra de Seguridad.

Respecto del vínculo con la central sindical, Bullrich confirmó la voluntad de diálogo, aunque marcó límites: "Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no del status quo".

La senadora remarcó que uno de los "ejes centrales" de la reforma es brindar previsibilidad al mercado laboral, que está "destruido desde hace muchos años". También apuntó a reducir el "trabajo en negro" y remató: "Si quieren cuidar el empleo, tienen que ayudar a que las cosas se puedan cambiar".

Finalmente, la jefa del bloque libertario señaló que hasta el momento la CGT no presentó una contrapropuesta formal y aclaró que las conversaciones se canalizarán en el Senado. "Si quieren acercar posiciones, las vamos a recibir y discutir, pero para que todo quede igual, no", concluyó.

