Reforma Laboral: el Gobierno abrirá una negociación "razonable" con la CGT

Según detalló, el 26 de este mes se iniciarán reuniones con los senadores para avanzar en el dictamen, con la intención de llevar el proyecto al recinto el 10 de febrero. "Hasta ahora estamos escuchando a todos y las cosas que sean razonables las vamos a tomar, pero no queremos que todo quede igual", aclaró la exministra de Seguridad.

Respecto del vínculo con la central sindical, Bullrich confirmó la voluntad de diálogo, aunque marcó límites: "Ellos quieren hablar, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero el diálogo tiene que ser sobre la base de un cambio, no del status quo".

La senadora remarcó que uno de los "ejes centrales" de la reforma es brindar previsibilidad al mercado laboral, que está "destruido desde hace muchos años". También apuntó a reducir el "trabajo en negro" y remató: "Si quieren cuidar el empleo, tienen que ayudar a que las cosas se puedan cambiar".

Finalmente, la jefa del bloque libertario señaló que hasta el momento la CGT no presentó una contrapropuesta formal y aclaró que las conversaciones se canalizarán en el Senado. "Si quieren acercar posiciones, las vamos a recibir y discutir, pero para que todo quede igual, no", concluyó.