La Policía de Caucete emitió un alerta a la comunidad luego de recibir distintas denuncias vinculadas a episodios de acoso y exhibicionismo ocurridos en barrios del departamento durante las últimas semanas. La investigación ya se encuentra en marcha y las autoridades trabajan sobre registros fílmicos y cámaras de seguridad aportadas por vecinos.
Preocupación por un exhibicionista en auto, que acosa mujeres: lo buscan
La Policía investiga varios episodios denunciados durante mayo. Las víctimas describieron a un hombre que se moviliza en un Peugeot 308 gris y realiza exhibiciones obscenas en la vía pública.