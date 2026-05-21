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Preocupación por un exhibicionista en auto, que acosa mujeres: lo buscan

La Policía investiga varios episodios denunciados durante mayo. Las víctimas describieron a un hombre que se moviliza en un Peugeot 308 gris y realiza exhibiciones obscenas en la vía pública.

La Policía de Caucete emitió un alerta a la comunidad luego de recibir distintas denuncias vinculadas a episodios de acoso y exhibicionismo ocurridos en barrios del departamento durante las últimas semanas. La investigación ya se encuentra en marcha y las autoridades trabajan sobre registros fílmicos y cámaras de seguridad aportadas por vecinos.

Según informaron desde la fuerza, al menos dos mujeres denunciaron haber sido interceptadas por un hombre mientras circulaban por la vía pública. De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, el sospechoso realizaba exhibiciones obscenas desde el interior de un vehículo y luego escapaba del lugar.

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Las denunciantes coincidieron en describir al acusado como un hombre de entre 40 y 50 años, de contextura delgada, tez trigueña, calvo, con barba parcialmente canosa y uso de anteojos. Además, señalaron que se movilizaría en un Peugeot 308 color gris claro, con llantas deportivas, techo de vidrio negro y vidrios polarizados, un dato que resultó clave para orientar la investigación.

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Fuentes policiales indicaron que el sospechoso abordaría a mujeres en distintos sectores del departamento para luego exhibir sus partes íntimas y realizar insinuaciones de contenido sexual, generando preocupación entre vecinos cauceteros.

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A partir de las denuncias, efectivos policiales comenzaron a analizar imágenes de cámaras de seguridad y otros registros entregados por habitantes de la zona para intentar identificar al conductor y determinar si podría estar involucrado en otros hechos similares.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salva, mientras continúan las tareas investigativas.

Desde la Comisaría Novena solicitaron que cualquier persona que haya sido víctima o tenga información relevante se acerque a radicar la denuncia o aporte datos a través del 911 o del número 2644961040.

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