Preocupación por un exhibicionista en auto, que acosa mujeres: lo buscan

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso abordaría a mujeres en distintos sectores del departamento para luego exhibir sus partes íntimas y realizar insinuaciones de contenido sexual, generando preocupación entre vecinos cauceteros.

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A partir de las denuncias, efectivos policiales comenzaron a analizar imágenes de cámaras de seguridad y otros registros entregados por habitantes de la zona para intentar identificar al conductor y determinar si podría estar involucrado en otros hechos similares.

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salva, mientras continúan las tareas investigativas.

Desde la Comisaría Novena solicitaron que cualquier persona que haya sido víctima o tenga información relevante se acerque a radicar la denuncia o aporte datos a través del 911 o del número 2644961040.