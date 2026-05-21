"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > diputados

Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca: avanza la eliminación de leyes obsoletas

El proyecto impulsado por el oficialismo busca derogar más de 70 normativas antiguas para depurar el marco jurídico.

La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave para el oficialismo al aprobar y girar al Senado el proyecto conocido como la "Ley Hojarasca". La iniciativa, fuertemente impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, tiene como propósito central realizar una profunda depuración del marco jurídico nacional a través de la derogación de más de setenta normativas que la actual administración considera obsoletas.

El texto oficial cosechó 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones, logrando sortear la Cámara Baja en una jornada en la que el cuerpo legislativo también abordó otros temas de peso, como la redefinición del alcance geográfico de los subsidios al gas por "zona fría".

Cruces por las regulaciones del Estado

Durante el debate en el recinto, los defensores del proyecto argumentaron que muchas de las leyes vigentes representan trabas absurdas y desactualizadas para la vida cotidiana. El diputado de La Libertad Avanza, Bertie Benegas Lynch, respaldó enfáticamente la medida y criticó a la política tradicional por acumular regulaciones con el único fin de "hacerle la vida imposible" a los ciudadanos.

Te puede interesar...

En sintonía, su compañero de bloque Nicolás Mayoraz explicó que el objetivo principal es suprimir reglas que quedaron totalmente superadas por el avance tecnológico o que atentan contra las libertades individuales, señalando como ejemplos extremos la antigua ley de Azotes o la ley de mochileros.

El rotundo rechazo de la oposición

Desde los sectores opositores, la lectura del proyecto fue completamente distinta y el rechazo se hizo sentir con fuerza. El legislador de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, advirtió que detrás de esta iniciativa formal se esconde la intención de continuar "destruyendo al Estado".

A las críticas se sumó la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien cruzó duramente al oficialismo cuestionando el supuesto carácter inocuo de la reforma y aseguró ante el recinto que la gran mayoría de los diputados presentes desconocía el contenido real y el impacto de las normas que estaban votando para su eliminación. Con la media sanción asegurada, el debate se trasladará ahora a la Cámara de Senadores, donde el Gobierno buscará la sanción definitiva.

Temas

Te puede interesar