La Cámara de Diputados de la Nación dio un paso clave para el oficialismo al aprobar y girar al Senado el proyecto conocido como la "Ley Hojarasca". La iniciativa, fuertemente impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, tiene como propósito central realizar una profunda depuración del marco jurídico nacional a través de la derogación de más de setenta normativas que la actual administración considera obsoletas.
Diputados dio media sanción a la Ley Hojarasca: avanza la eliminación de leyes obsoletas
El proyecto impulsado por el oficialismo busca derogar más de 70 normativas antiguas para depurar el marco jurídico.