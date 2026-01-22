El embajador argentino en Francia pidió que corrijan un mapa de las Malvinas como británicas

Al solicitar la corrección en la imagen, la distinción donde declaraba que las Islas Malvinas formaban parte del Reino Unido, fue escondida detrás de un papel amarillo adhesivo y, de esa forma, continuó con la exposición acerca de las relaciones comerciales entre Argentina y Francia.__IP__

Sielecki tiene 34 años, es politólogo, diplomático y se desempeña como embajador de Argentina en Francia y ante el Principado de Mónaco; se graduó en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) con una maestría de la Universidad de Cambridge.

Tiene una relación cercana con el entorno del presidente francés Emmanuel Macron, con quien colaboró en su campaña de 2017. También trabajó en los discursos del expresidente Mauricio Macri y el excanciller Jorge Faurie