El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, participó de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea francesa y, al notar que el mapa que se proyectaba detrás suyo mostraba a las Islas Malvinas como británicas, exigió que lo corrijan porque pertenecen al Estado argentino.
El embajador argentino en Francia pidió que corrijan un mapa de las Malvinas como británicas
El funcionario oficialista aseguró que continuar con su disertación sin solicitar la modificación de ese detalle no menor "sería como legitimar una situación que constituye una vulneración, una agresión a la soberanía y a la dignidad” de la Argentina: “Sobre todo sería una violación flagrante del derecho internacional", agregó.