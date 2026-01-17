La ciudad neuquina de Zapala está en vilo. Lo que comenzó como una ausencia preocupante ahora es una búsqueda contrarreloj: Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, desapareció y no hay rastros de ella desde la tarde del jueves.
Buscan a la hermana del futbolista Marcos Acuña: está desaparecida en Neuquén
Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue vista por última vez en Zapala. La Policía de esa provincia activó un protocolo de búsqueda urgente y la familia pide la colaboración de los vecinos.