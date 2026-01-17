"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > hermana

Buscan a la hermana del futbolista Marcos Acuña: está desaparecida en Neuquén

Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, fue vista por última vez en Zapala. La Policía de esa provincia activó un protocolo de búsqueda urgente y la familia pide la colaboración de los vecinos.

La ciudad neuquina de Zapala está en vilo. Lo que comenzó como una ausencia preocupante ahora es una búsqueda contrarreloj: Fabiana Edith Muñoz, hermana por parte de madre del futbolista campeón del mundo Marcos “Huevo” Acuña, desapareció y no hay rastros de ella desde la tarde del jueves.

Las fuentes policiales y judiciales informaron a los medios locales que Muñoz fue vista por última vez alrededor de las 17:30 del viernes en la Casa N°26 de Antártida Argentina. Al momento de ausentarse, vestía un gorro negro, una campera tipo rompeviento color verde, jean azul y zapatillas rosas.

El intenso operativo de búsqueda

La Policía de la Provincia de Neuquén, a través del Departamento Centro de Operaciones Policiales, emitió una alerta de “Ubicación y Paradero” bajo el registro N° 20/26. En la investigación interviene la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la Comisaría del Menor y la Mujer.

Te puede interesar...

Las características físicas de Fabiana para ayudar a identificarla:

  • Edad: 42 años.
  • Contextura: Delgada.
  • Altura: 1,63 metros.
  • Tez: Trigueña.
  • Cabello: Castaño.
  • Ojos: Oscuros.

Temas

Te puede interesar