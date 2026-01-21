El presidente Javier Milei arribó este martes a la ciudad de Davos, en Suiza, para participar del Foro Económico Mundial, y crecen las expectativas por escuchar su discurso, que se espera que sea con definiciones alineadas con la política internacional del presidente estadounidense Donald Trump.
Milei ante los ojos del mundo: qué dirá hoy en su esperada exposición en Davos
El presidente argentino debuta en el Foro Económico Mundial. Hay una fuerte expectativa entre líderes globales y empresarios por su defensa de las ideas de la libertad y su diagnóstico de la economía argentina.