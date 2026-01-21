Milei ante los ojos del mundo: qué dirá hoy en su esperada exposición en Davos

La agenda de Javier Milei en Davos

La tercera participación consecutiva de Milei a Davos lo tendrá este miércoles disertando. La agenda del mandatario comenzará a las 6:15 horas (hora argentina), cuando estará del panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”, donde se expondrá sobre la situación y oportunidades de inversión en el país ante actores internacionales.

Luego, a las 11:45, el libertario dará su discurso oficial en el Foro. Hablará justo después del presidente estadounidense, Donald Trump (Partido Republicano).

La agenda del Presidente contempla que esté presente en la ceremonia de firma del Consejo de Paz, organismo impulsado por el republicano, que se celebrará este jueves.

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, el jueves 22 estará dedicado a la prensa internacional de negocios. Milei brindará entrevistas exclusivas a la agencia Bloomberg y a la editora en jefe de la prestigiosa revista The Economist, Zanny Minton Beddoes.