Un gravísimo conflicto familiar y judicial tuvo lugar durante la jornada de este miércoles en el departamento Santa Lucía. Un matrimonio sobre el cual pesaba una prohibición de acercamiento hacia sus hijos, irrumpió en una vivienda para llevárselos por la fuerza.
Tenían prohibido acercarse a sus hijos, los secuestraron y ahora son buscados
El violento episodio ocurrió este miércoles en Santa Lucía. Los padres de cuatro menores amenazaron a la tía, que tenía la guarda legal, y escaparon con los niños en un remís.