Tenían prohibido acercarse a sus hijos, los secuestraron y ahora son buscados

El violento episodio ocurrió este miércoles en Santa Lucía. Los padres de cuatro menores amenazaron a la tía, que tenía la guarda legal, y escaparon con los niños en un remís.

Un gravísimo conflicto familiar y judicial tuvo lugar durante la jornada de este miércoles en el departamento Santa Lucía. Un matrimonio sobre el cual pesaba una prohibición de acercamiento hacia sus hijos, irrumpió en una vivienda para llevárselos por la fuerza.

El hecho se produjo en un domicilio de calle Cordillera de los Andes. Personal policial entrevistó en el lugar a la tía de los niños, quien explicó que su mamá (abuela) posee la guarda oficial de sus sobrinos de 8, 5 y dos mellizos de 4 años.

Según la denuncia, la madre y el padre de los menores se presentaron en el inmueble y, tras exhibir un arma blanca para amedrentar a la mujer, sustrajeron a los cuatro niños. Inmediatamente después, el matrimonio emprendió la huida junto a los menores a bordo de un remís.

Debido a la restricción judicial vigente que impedía a los progenitores el contacto con los menores, el caso tomó una fuerte relevancia policial. En el hecho ya interviene la UFI CAVIG, que junto a la policía provincial, despliega un operativo para dar con el paradero de los niños y detener a los padres.

