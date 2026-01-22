Tenían prohibido acercarse a sus hijos, los secuestraron y ahora son buscados

El hecho se produjo en un domicilio de calle Cordillera de los Andes. Personal policial entrevistó en el lugar a la tía de los niños, quien explicó que su mamá (abuela) posee la guarda oficial de sus sobrinos de 8, 5 y dos mellizos de 4 años.

Según la denuncia, la madre y el padre de los menores se presentaron en el inmueble y, tras exhibir un arma blanca para amedrentar a la mujer, sustrajeron a los cuatro niños. Inmediatamente después, el matrimonio emprendió la huida junto a los menores a bordo de un remís.