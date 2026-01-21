Mendoza se convirtió en noticia nacional este martes, luego de que se confirmara la primera muerte del país por la nueva variante de la gripe H3N2, que es altamente contagiosa. La información fue publicada en Diario UNO y tanto los medios locales como del resto de la Argentina levantaron la noticia por su trascendencia sanitaria.
Alerta en Cuyo: Mendoza confirmó el tercer caso de "súper gripe" H3N2 en un niño
El Ministerio de Salud de la vecina provincia informó que el paciente pediátrico contrajo el virus a través de un familiar que regresó de Europa.