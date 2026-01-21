Alerta en Cuyo: Mendoza confirmó el tercer caso de "súper gripe" H3N2 en un niño

Tras la muerte de un paciente mendocino radicado en España y que estuvo de paseo en la provincia, fuentes de salud indicaron que un niño contrajo la enfermedad, luego del contagio de un pariente que vino del exterior.

El dato trascendió a última hora del martes y una de las particularidades es que el niño no viajó, sino que lo contagió un familiar, que sí había regresado de Europa.