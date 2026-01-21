"
Alerta en Cuyo: Mendoza confirmó el tercer caso de "súper gripe" H3N2 en un niño

El Ministerio de Salud de la vecina provincia informó que el paciente pediátrico contrajo el virus a través de un familiar que regresó de Europa.

Mendoza se convirtió en noticia nacional este martes, luego de que se confirmara la primera muerte del país por la nueva variante de la gripe H3N2, que es altamente contagiosa. La información fue publicada en Diario UNO y tanto los medios locales como del resto de la Argentina levantaron la noticia por su trascendencia sanitaria.

Tras la muerte de un paciente mendocino radicado en España y que estuvo de paseo en la provincia, fuentes de salud indicaron que un niño contrajo la enfermedad, luego del contagio de un pariente que vino del exterior.

El dato trascendió a última hora del martes y una de las particularidades es que el niño no viajó, sino que lo contagió un familiar, que sí había regresado de Europa.

El paciente pediátrico, como la adolescente que había vacacionado en El Caribe (los casos 2 y 3), no requirió internación y evoluciona favorablemente con atención ambulatoria.

Fuente: diario Uno

