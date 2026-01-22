Premios Oscar 2026: los nóminados son..

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.
Pecadores encabeza el ado con 16 nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la temporada. Por su parte, Una batalla tras otra sumó 13 menciones, entre ellas dos en la terna de Mejor actor de reparto.
Frankenstein, Marty Supremo y Valor sentimental alcanzaron cada una nueve nominaciones, en el caso de esta última incluyendo dos postulaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.
Lista de nominados a los Oscar 2026
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Valor sentimental
- Pecadores
- Sueños de trenes
Mejor Dirección
- Chloe Zhao, Hamnet
- Josh Safdie, Marty Supremo
- Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra
- Joachim Trier, Valor sentimental
- Ryan Coogler, Pecadores
"Pecadores" encabeza la a de nominados con dieciséis menciones, posicionándose como favorita para la próxima entrega de los Oscar (HBO Max)
Mejor Actor Protagonista
- Timothée Chalamet, Marty Supremo
- Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, El agente secreto
Mejor Actriz Protagonista
- Jesse Buckley, Hamnet
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Renata Reinsve, Valor sentimental
- Emma Stone, Bugonia
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro, Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Delroy Lindo, Pecadores
- Sean Penn, Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgård, Valor sentimental
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning, Valor sentimental
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental
- Amy Madigan, La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku, Pecadores
- Teyana Taylor, Una batalla tras otra
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Sueños de trenes
"Una batalla tras otra" compite en trece categorías, consolidándose como uno de los títulos más reconocidos de la temporada (Warner Bros. Pictures)
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- Fue solo un accidente
- Marty Supremo
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Diseño de Vestuario
- Avatar: Fuego y cenizas
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Pecadores
Mejor Dirección de Casting
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- El agente secreto
- Pecadores
"Marty Supremo" logra menciones en dirección, guion original y fotografía, posicionándose como una de las favoritas de la crítica (A24)
Mejor Cortometraje de Ficción
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Maquillaje y Peinado
- Frankenstein
- La hermanastra fea
- Pecadores
- La máquina
- Kokuho
Mejor Banda Sonora Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- Las guerreras K-Pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sueños de trenes
"Frankenstein" compite en rubros clave como Dirección, Diseño de Vestuario y Banda Sonora Original (Netflix)
Mejor Largometraje Documental
- Alabama: presos del sistema
- Abrázame en la luz
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody contra Putin
- La vecina perfecta
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Pecadores
Mejor Película Internacional
- El agente secreto
- Fue solo un accidente
- Valor sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
"Valor sentimental" suma nominaciones en interpretación y dirección, consolidando su presencia en la temporada de premios (Mubi)
Mejor Canción Original
- “Dear Me” de Diane Warren: Relentless
- “Golden” de Las guerreras K-Pop
- “I Lied to You” de Pecadores
- “Sweet Dreams of Joy” de Viva Verdi
- “Train Dreams” from Sueños de trenes
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supremo
- Una batalla tras otra
- Pecadores
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
- Pecadores
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fuego y cenizas
- F1
- Jurassic World: Renace
- The Lost Bus
- Pecadores