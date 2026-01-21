Siete preguntas y respuestas sobre la recategorización que habilitó ARCA

El proceso de recategorización se habilitó luego de que ARCA confirmara un aumento del 14,28% en los topes de facturación, las cuotas mensuales y otros valores de referencia. La actualización responde a la inflación acumulada en el segundo semestre de 2025 y tendrá impacto directo a partir de febrero.

Para despejar dudas sobre la recategorización, el tributarista Sebastián DoDomínguez respondió una serie de preguntas realizadas por medios nacionales.

1- ¿Todos tienen que hacer el trámite? ¿Cómo sé si tengo que hacer la recategorización del Monotributo?

No, no todos tienen que hacer el trámite. Solamente las personas que tienen que recategorizarse según los parámetros que les corresponda.

2- ¿Hasta cuándo hay tiempo para hacer la recategorización del Monotributo?

Para hacer la primera recategorización 2026 en el Monotributo, los contribuyentes tienen tiempo hasta el 5 de febrero.

3- ¿Cómo se hace la recategorización?

Para hacer la recategorización del Monotributo se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal Monotributo con CUIT y clave fiscal.

-Seleccionar la opción “recategorizarme” y automáticamente el sistema informará la categoría actual del contribuyente y los topes de cada parámetro de esa categoría.

-Seleccionar “continuar recategorización”. Luego, se debe ingresar información sobre el monto facturado en los últimos 12 meses y “confirmar categoría”.

-Finalmente, imprimir la nueva credencial.