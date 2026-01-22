La búsqueda de los cuatro hermanos de 8, 5 y dos mellizos de 4 años, secuestrados por sus propios padres este miércoles en Santa Lucía, ha entrado en una fase crítica. La Policía de San Juan, en coordinación con la Justicia, ha dispuesto el control absoluto de todas las rutas y vías terrestres para evitar que los menores sean trasladados fuera de la provincia.
Custodian las rutas para evitar que saquen de la provincia a los hermanitos
La Policía de San Juan activó un operativo cerrojo en todos los controles viales tras el rapto de los cuatro menores en Santa Lucía.