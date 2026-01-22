Custodian las rutas para evitar que saquen de la provincia a los hermanitos

El móvil de búsqueda, la División de la Niñez y personal de la Brigada de Investigaciones se encuentran abocados exclusivamente al caso.

El episodio ocurrió en el domicilio de la abuela de los niños, en calle Cordillera de los Andes, ubicado en Santa Lucía. Aprovechando que la mujer había salido a realizar compras, el matrimonio irrumpió en la vivienda y, mediante amenazas con un arma blanca, amedrentó a la tía, Cintia Aballay (quien posee la guarda legal), para llevarse a los cuatro hermanitos en un remís.

Sobre los progenitores pesaba una estricta prohibición de acercamiento emitida por la Justicia, medida que fue violada de manera violenta. Se solicita a la comunidad que cualquier información sobre el paradero de los niños o de los sospechosos sea reportada de inmediato al 911.