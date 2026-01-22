"
San Juan > hermanitos

Custodian las rutas para evitar que saquen de la provincia a los hermanitos

La Policía de San Juan activó un operativo cerrojo en todos los controles viales tras el rapto de los cuatro menores en Santa Lucía.

La búsqueda de los cuatro hermanos de 8, 5 y dos mellizos de 4 años, secuestrados por sus propios padres este miércoles en Santa Lucía, ha entrado en una fase crítica. La Policía de San Juan, en coordinación con la Justicia, ha dispuesto el control absoluto de todas las rutas y vías terrestres para evitar que los menores sean trasladados fuera de la provincia.

hermanos aballay

Operativo cerrojo y búsqueda intensa

Según fuentes policiales, la fuerza de seguridad ha pasado la información detallada a todos los controles de tránsito fronterizos y camineros. El objetivo es interceptar cualquier vehículo, particularmente remises o transportes terrestres, en los que los menores pudieran ser trasladados.

El móvil de búsqueda, la División de la Niñez y personal de la Brigada de Investigaciones se encuentran abocados exclusivamente al caso.

El episodio ocurrió en el domicilio de la abuela de los niños, en calle Cordillera de los Andes, ubicado en Santa Lucía. Aprovechando que la mujer había salido a realizar compras, el matrimonio irrumpió en la vivienda y, mediante amenazas con un arma blanca, amedrentó a la tía, Cintia Aballay (quien posee la guarda legal), para llevarse a los cuatro hermanitos en un remís.

Sobre los progenitores pesaba una estricta prohibición de acercamiento emitida por la Justicia, medida que fue violada de manera violenta. Se solicita a la comunidad que cualquier información sobre el paradero de los niños o de los sospechosos sea reportada de inmediato al 911.

