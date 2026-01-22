Alerta en Calingasta: la Ruta 149 está intransitable por bajada de crecientes

De acuerdo al informe oficial, la Ruta Nacional 149 en Calingasta se encuentra actualmente INTRANSITABLE. El fenómeno meteorológico provocó la bajada de crecientes en diversos tramos, afectando especialmente a la zona de Villa Corral, donde se registran varios cortes en la calzada por material de arrastre.

En tanto, el tramo de la RN 149 en Iglesia permanece transitable, aunque las autoridades exigen circular con extrema precaución debido a la inestabilidad climática que persiste en la región.