San Juan > Calingasta

Alerta en Calingasta: la Ruta 149 está intransitable por bajada de crecientes

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron cortes en la zona de Villa Corral. Vialidad Nacional trabaja en el lugar y pide evitar la circulación por el sector hasta nuevo aviso.

La Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte de emergencia ante las complicaciones generadas por las fuertes precipitaciones en la zona cordillerana. La situación más crítica se vive en el departamento de Calingasta, donde el tránsito ha quedado totalmente interrumpido.

De acuerdo al informe oficial, la Ruta Nacional 149 en Calingasta se encuentra actualmente INTRANSITABLE. El fenómeno meteorológico provocó la bajada de crecientes en diversos tramos, afectando especialmente a la zona de Villa Corral, donde se registran varios cortes en la calzada por material de arrastre.

En tanto, el tramo de la RN 149 en Iglesia permanece transitable, aunque las autoridades exigen circular con extrema precaución debido a la inestabilidad climática que persiste en la región.

Personal y maquinaria de Vialidad Nacional ya se encuentran desplegados en los puntos afectados para iniciar las tareas de limpieza y evaluación de daños en cuanto las condiciones lo permitan. Se recomienda a los conductores no emprender viaje hacia esa zona y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

