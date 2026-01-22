La Dirección Nacional de Vialidad emitió un reporte de emergencia ante las complicaciones generadas por las fuertes precipitaciones en la zona cordillerana. La situación más crítica se vive en el departamento de Calingasta, donde el tránsito ha quedado totalmente interrumpido.
Alerta en Calingasta: la Ruta 149 está intransitable por bajada de crecientes
Las intensas lluvias registradas durante la madrugada provocaron cortes en la zona de Villa Corral. Vialidad Nacional trabaja en el lugar y pide evitar la circulación por el sector hasta nuevo aviso.