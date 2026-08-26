Un importante incendio afecta a un aserradero ubicado en Pocito (calle 11) y mantiene trabajando a los Bomberos Voluntarios de Pocito, en medio de un escenario complicado por la presencia de varios focos de incendio en la zona de Médano de Oro y Pocito.
Un aserradero de Pocito fue afectado por un gran incendio
Bomberos Voluntarios de Pocito trabajan en una zona complicada por varios focos de incendio en Médano de Oro y Pocito. La falta de luz dificulta las tareas y se esperan refuerzos para controlar la situación.