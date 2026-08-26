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Un aserradero de Pocito fue afectado por un gran incendio

Bomberos Voluntarios de Pocito trabajan en una zona complicada por varios focos de incendio en Médano de Oro y Pocito. La falta de luz dificulta las tareas y se esperan refuerzos para controlar la situación.

Un importante incendio afecta a un aserradero ubicado en Pocito (calle 11) y mantiene trabajando a los Bomberos Voluntarios de Pocito, en medio de un escenario complicado por la presencia de varios focos de incendio en la zona de Médano de Oro y Pocito.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Pocito, la situación es compleja y las tareas para contener las llamas se ven dificultadas por las condiciones en el lugar.

A esto se suma un inconveniente que complica aún más el operativo: la zona se encuentra sin suministro eléctrico, lo que dificulta el trabajo de los bomberos y la intervención durante la emergencia.

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Mientras los efectivos continúan trabajando para evitar que el fuego avance, hasta las 14:10 se esperaba el arribo de refuerzos para fortalecer el operativo y hacer frente a los distintos focos registrados en el sector.

Por el momento, las tareas se concentran en controlar el incendio y evitar que las llamas continúen propagándose.

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