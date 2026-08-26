El atletismo sanjuanino celebra una noticia de alcance internacional: el velocista Manuel Zapata , de 17 años, fue convocado para integrar la Selección Argentina que disputará el Mundial Escolar de Atletismo 2026 , a celebrarse en diciembre en Río de Janeiro, Brasil. La citación llega respaldada por su ubicación en los primeros puestos del ranking nacional y antecede un calendario cargado de compromisos: formará parte del equipo de San Juan en los Juegos Binacionales en Mendoza y competirá la próxima semana en el Nacional U18 en Santa Fe.
Mundial Escolar de Atletismo: un sanjuanino, convocado por la Selección
El sanjuanino, de 17 años, entrena el Club Atletismo San Juan y es integrante de la selección sanjuanina que estará en los Juegos Binacionales en noviembre.