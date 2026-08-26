Mundial Escolar de Atletismo: un sanjuanino, convocado por la Selección

El trabajo de fondo en el Club Atletismo San Juan

La convocatoria de Zapata pone en valor la labor integral del Club Atletismo San Juan, bajo la dirección técnica de los entrenadores Renzo Varoni y Agustina Recabarren. La institución ha consolidado un grupo de velocistas de referencia provincial que potencian el nivel diario de entrenamiento, contando con los mejores de la provincia que corren 100 metros en once segundos:

• Manuel Zapata : 100m (11”10) | 200m (22”57)

• Juani Castro : 100m (11”19)

• Emilio Castro : 100m (11”29)

• Ignacio Sánchez : 100m (11”90)

El cuerpo técnico destaca que los resultados son producto del trabajo en equipo, la infraestructura disponible y la capacitación permanente para posicionar a San Juan en el mapa atlético nacional.

"Empecé desde la categoría Mini Atletismo junto a mis profesores Renzo Varoni y Agustina Recabarren , formándome desde chico en Club Atletismo San Juan. Fue algo hermoso porque es lindo evolucionar en este deporte y superarse cada día. Mi especialidad son 100 y 200 metros; me gustan tanto esas pruebas y tengo tantas ganas de ganar que nunca pensaba en otro deporte. Tengo mucho para aportarle a esta provincia, a este club y al país. Vamos a dar lo máximo y a dejar todo por la camiseta para traer una medalla a casa", expresó Manuel Zapata sobre su presente y los objetivos inmediatos.