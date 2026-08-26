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Murió Rubén "El Negro" Rada a los 83 años: una leyenda de la música rioplatense

Rubén “El Negro” Rada murió este miércoles a los 83 años tras permanecer internado por una neumonía. El músico uruguayo se presentó varias veces en San Juan y dejó recuerdos en la provincia.

Rubén “El Negro” Rada murió este miércoles a los 83 años, luego de permanecer internado durante un mes en una clínica de Montevideo por una neumonía y sus complicaciones. La noticia fue confirmada por su familia, que comunicó el fallecimiento a través de las redes sociales.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 hs. se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo”, expresaron sus familiares. También agradecieron al equipo médico que lo acompañó durante la internación y a quienes enviaron mensajes de preocupación por su estado de salud.

La muerte de Rada significa la partida de una de las figuras más reconocidas de la música uruguaya y rioplatense, con una trayectoria marcada por el candombe, la percusión y una particular manera de combinar distintos géneros musicales. Su carrera atravesó varias décadas y también tuvo una fuerte conexión con la Argentina.

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El recuerdo de Rada en San Juan

Ese vínculo también quedó registrado en San Juan, donde el músico se presentó en distintas oportunidades.

Una de sus visitas más recordadas ocurrió en octubre de 2017, cuando Rada fue el encargado de cerrar el Concierto de Las Américas, realizado en el Cerro Alcázar, en Calingasta. Durante aquella visita, el artista habló con medios locales y dejó una particular referencia sobre la provincia: destacó al vino sanjuanino entre los mejores que había probado.

Pero aquella no fue su única presentación. En 2009, Rada había participado de la denominada Fiesta de las Dos Puntas, realizada en Rivadavia, donde volvió a compartir su música con el público sanjuanino.

Así, la noticia de su muerte también tendrá una lectura especial en la provincia, donde su figura quedó asociada a distintas presentaciones y encuentros culturales.

Rada mantuvo su actividad artística hasta sus últimos meses. Poco antes de su muerte había estrenado “¿Quién va a cantar?”, un ciclo de encuentros musicales publicado a través de YouTube, en el que reunía a artistas de diferentes generaciones y estilos.

Además, tenía previsto regresar a los escenarios en octubre junto a Tótem, la histórica banda uruguaya que había integrado y que fue fundada a comienzos de la década de 1970.

Su familia recordó que durante el último mes enfrentó una neumonía y distintas complicaciones derivadas de ese cuadro. Rada tenía además antecedentes médicos: en 2015 había sido sometido a una angioplastia coronaria y en 2017 permaneció internado durante algunos días por un pico de presión.

La noticia provocó mensajes de despedida de músicos y artistas. Entre ellos, Nito Mestre, quien expresó su tristeza y envió un abrazo a la familia del músico.

Con su muerte, la música rioplatense pierde a un artista cuya obra atravesó generaciones y fronteras. Y en San Juan queda también el recuerdo de aquellas noches en las que “El Negro” Rada llevó su ritmo a la provincia y se llevó, entre otras cosas, el elogio por un vino que dijo estar entre los más ricos que había probado.

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