"No puede distinguir colores oscuros": la defensa de Ferreri apunta a su discapacidad

Según Idemi, esta limitación visual también pudo influir en lo ocurrido durante la situación investigada. “Quizás no se esperaba que haya una persona ahí”, planteó. El abogado también señaló que Ferreri lleva una vida condicionada por su discapacidad. “El señor Ferreri no conduce un taxi, tiene una vida limitada”, sostuvo.

Respecto del video que comenzó a circular públicamente, Idemi pidió cautela. Explicó que se trata de una grabación realizada con un teléfono celular sobre una pantalla y consideró que no tiene la calidad necesaria para determinar con precisión qué ocurrió.

En ese sentido, indicó que la defensa pidió que el gimnasio entregue las imágenes originales de sus cámaras de seguridad para que puedan ser analizadas dentro de la investigación.

También aclaró que no está establecido si existió un contacto físico en la zona del glúteo y que ese punto deberá ser determinado por la Justicia a partir de las pruebas que se incorporen a la causa.

“Formalmente nos vamos a expresar solo en la Justicia”, remarcó Idemi, quien además sostuvo que la defensa busca mantener una posición respetuosa respecto del fiscal y del proceso de investigación.

El abogado diferenció, además, las conductas que pueden ser consideradas acoso de aquellas que configuran un delito. Según explicó, “el acoso no configura una actividad delictiva” por sí mismo, mientras que la investigación deberá establecer si existió un tocamiento intencional, que sí podría constituir una conducta delictiva.

La Fiscalía, mientras tanto, continúa reuniendo elementos para reconstruir la situación. Entre las medidas previstas se encuentran nuevas imágenes de seguridad y los testimonios del personal del gimnasio. También está previsto el aporte del psicólogo de la denunciante, cuyo testimonio fue señalado como relevante para determinar qué había manifestado previamente la joven respecto de los acercamientos que atribuye a Ferreri.

Idemi también hizo referencia a la situación de salud que atravesaba su defendido al momento de la audiencia. Explicó que Ferreri debe tomar vitaminas y medicación diariamente para evitar un mayor deterioro de su estado y que se encontraba en malas condiciones de salud.

Según relató, durante la audiencia tuvo dificultades incluso para encontrar una silla y debió ser asistido por un efectivo policial.

La defensa había presentado además un hábeas corpus vinculado con su estado de salud.

La causa continúa en etapa de investigación y será la Justicia la que deberá determinar, a partir de las imágenes originales, testimonios y demás elementos incorporados, qué ocurrió dentro del gimnasio y si la conducta denunciada constituye un delito.