El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Minería, puso en marcha una nueva convocatoria orientada a la incorporación de estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en el esquema de prácticas profesionalizantes rentadas dentro de la administración pública provincial. La iniciativa busca brindar una primera experiencia laboral en el sector público, favoreciendo la formación técnica y el desarrollo profesional de los futuros egresados.
Minería abrió pasantías rentadas para estudiantes de la UNSJ: cómo inscribirse
El Ministerio de Minería de San Juan habilitó la inscripción para 17 prácticas profesionalizantes rentadas destinadas a alumnos avanzados de la Universidad Nacional de San Juan.