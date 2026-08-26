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Minería abrió pasantías rentadas para estudiantes de la UNSJ: cómo inscribirse

El Ministerio de Minería de San Juan habilitó la inscripción para 17 prácticas profesionalizantes rentadas destinadas a alumnos avanzados de la Universidad Nacional de San Juan.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Minería, puso en marcha una nueva convocatoria orientada a la incorporación de estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en el esquema de prácticas profesionalizantes rentadas dentro de la administración pública provincial. La iniciativa busca brindar una primera experiencia laboral en el sector público, favoreciendo la formación técnica y el desarrollo profesional de los futuros egresados.

La propuesta académica y laboral contempla un total de 17 vacantes distribuidas de manera estratégica en tres áreas centrales del organismo: la Secretaría Técnica, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, y la Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable. Los contratos tendrán una duración fijada en 12 meses y abarcan a una amplia variedad de especialidades académicas, entre las que destacan carreras de minería, geociencias, ciencias económicas, abogacía, ingeniería industrial, química, geografía y sistemas de información.

Para concretar la postulación, los aspirantes deben ingresar al sitio oficial de la Plataforma de Prácticas Profesionalizantes en la Administración Pública (ppap.sanjuan.gob.ar/postulaciones). En dicho espacio se encuentra detallado el listado completo de carreras habilitadas, las tareas a desarrollar en cada puesto y el cupo de vacantes por área. Como paso previo indispensable, los estudiantes deberán contar con una cuenta activa en la plataforma provincial Ciudadano Digital, ya que el sistema utiliza dicha validación de identidad de manera obligatoria para habilitar el formulario.

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Con esta medida, la provincia apunta a modernizar los equipos técnicos del Estado con perfiles universitarios actualizados, promoviendo al mismo tiempo la vinculación directa entre la universidad pública y la industria minera regional.

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