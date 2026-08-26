Minería abrió pasantías rentadas para estudiantes de la UNSJ: cómo inscribirse

La propuesta académica y laboral contempla un total de 17 vacantes distribuidas de manera estratégica en tres áreas centrales del organismo: la Secretaría Técnica, la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, y la Secretaría de Desarrollo Minero Sustentable. Los contratos tendrán una duración fijada en 12 meses y abarcan a una amplia variedad de especialidades académicas, entre las que destacan carreras de minería, geociencias, ciencias económicas, abogacía, ingeniería industrial, química, geografía y sistemas de información.

Para concretar la postulación, los aspirantes deben ingresar al sitio oficial de la Plataforma de Prácticas Profesionalizantes en la Administración Pública (ppap.sanjuan.gob.ar/postulaciones). En dicho espacio se encuentra detallado el listado completo de carreras habilitadas, las tareas a desarrollar en cada puesto y el cupo de vacantes por área. Como paso previo indispensable, los estudiantes deberán contar con una cuenta activa en la plataforma provincial Ciudadano Digital, ya que el sistema utiliza dicha validación de identidad de manera obligatoria para habilitar el formulario.