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Quiénes fueron los Diputados que votaron en contra del acuerdo con Vicuña

Parte de los integrantes del bloque del Partido Justicialista (PJ) decidió no acompañar el acuerdo y votó en contra.

En el marco de la 2ª Sesión Especial de la Cámara de Diputados de San Juan, realizada este miércoles 19 de agosto de 2026, la mayoría de los legisladores aprobó el acuerdo entre el Gobierno provincial y la empresa minera Vicuña, que contempla un aporte de US$250 millones para la ejecución de obras de infraestructura.

De acuerdo con lo establecido en el convenio, la empresa realizará el desembolso antes del inicio de la producción del proyecto minero, lo que permitirá que la provincia cuente con recursos para avanzar en obras consideradas estratégicas para el desarrollo y la calidad de vida de las familias sanjuaninas.

La votación en el recinto reflejó una amplia mayoría a favor de la iniciativa. Sin embargo, parte de los integrantes del bloque del Partido Justicialista (PJ) decidió no acompañar el acuerdo y votó en contra.

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Los diputados que rechazaron la iniciativa fueron Mario Herrero, Marisa López, Stella Caparrós, Fernanda Paredes, Graciela Seva, Juan Carlos Quiroga Moyano (25 de Mayo), Emilio Escudero (Caucete), Sonia Ferreyra (Rawson) y Marta Gramajo (San Martín).

Un desembolso único para infraestructura

Los US$250 millones contemplados en el acuerdo constituyen un desembolso único y no reembolsable por parte de Vicuña, en el marco del convenio alcanzado con el Gobierno de San Juan para el desarrollo del proyecto minero.

Entre los principales destinos previstos para estos recursos se encuentra la ejecución de obras de infraestructura estratégica, con especial atención en la Ruta Nacional 40 Norte, una vía considerada clave para la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia.

Con la aprobación de la Legislatura, el acuerdo obtiene el respaldo necesario para avanzar con la incorporación de estos recursos, que serán destinados a obras antes de que el proyecto minero entre en producción.

La aprobación fue presentada por el oficialismo como un paso de relevancia para el desarrollo provincial, al permitir que San Juan disponga de un aporte extraordinario para infraestructura en una etapa previa al inicio de la actividad productiva del proyecto.

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