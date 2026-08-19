Quiénes fueron los Diputados que votaron en contra del acuerdo con Vicuña

Los diputados que rechazaron la iniciativa fueron Mario Herrero, Marisa López, Stella Caparrós, Fernanda Paredes, Graciela Seva, Juan Carlos Quiroga Moyano (25 de Mayo), Emilio Escudero (Caucete), Sonia Ferreyra (Rawson) y Marta Gramajo (San Martín).

Un desembolso único para infraestructura

Los US$250 millones contemplados en el acuerdo constituyen un desembolso único y no reembolsable por parte de Vicuña, en el marco del convenio alcanzado con el Gobierno de San Juan para el desarrollo del proyecto minero.

Entre los principales destinos previstos para estos recursos se encuentra la ejecución de obras de infraestructura estratégica, con especial atención en la Ruta Nacional 40 Norte, una vía considerada clave para la conectividad y el desarrollo productivo de la provincia.

Con la aprobación de la Legislatura, el acuerdo obtiene el respaldo necesario para avanzar con la incorporación de estos recursos, que serán destinados a obras antes de que el proyecto minero entre en producción.

La aprobación fue presentada por el oficialismo como un paso de relevancia para el desarrollo provincial, al permitir que San Juan disponga de un aporte extraordinario para infraestructura en una etapa previa al inicio de la actividad productiva del proyecto.