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Votación clave en Diputados: la mesa política alinea filas en la Rosada

Encabezado por Karina Milei, el cónclave oficialista se reunirá este martes para ultimar la estrategia legislativa antes del debate en la Cámara Baja.

En la previa de una jornada decisiva para la agenda legislativa del oficialismo, la mesa política del Gobierno nacional mantendrá un encuentro en la Casa Rosada bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La reunión, prevista para este martes a las 13, sumará la participación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se incorpora a este espacio de coordinación tras la reciente intervención del titular de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El objetivo central de la cumbre libertaria es alinear la estrategia de cara a la sesión en la Cámara de Diputados, donde el Poder Ejecutivo buscará aprobar un paquete de iniciativas prioritarias. El proyecto central apunta a la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acompañado por la ley de Inocencia Fiscal II, la ratificación del acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del IVA para la harina y fécula de mandioca.

A diferencia de los recientes contratiempos sufridos en la Cámara Alta con el paquete de Propiedad Privada, en Balcarce 50 sostienen que para esta oportunidad se lograron consolidar los acuerdos parlamentarios necesarios con los bloques aliados. El encuentro se da en el marco de la ratificación del rumbo económico expresada por el Gabinete nacional, donde la conducción confirmó que mantendrá las bases de la gestión de cara a los próximos desafíos institucionales.

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