Votación clave en Diputados: la mesa política alinea filas en la Rosada

El objetivo central de la cumbre libertaria es alinear la estrategia de cara a la sesión en la Cámara de Diputados, donde el Poder Ejecutivo buscará aprobar un paquete de iniciativas prioritarias. El proyecto central apunta a la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acompañado por la ley de Inocencia Fiscal II, la ratificación del acuerdo de libre comercio Mercosur-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reducción del IVA para la harina y fécula de mandioca.

A diferencia de los recientes contratiempos sufridos en la Cámara Alta con el paquete de Propiedad Privada, en Balcarce 50 sostienen que para esta oportunidad se lograron consolidar los acuerdos parlamentarios necesarios con los bloques aliados. El encuentro se da en el marco de la ratificación del rumbo económico expresada por el Gabinete nacional, donde la conducción confirmó que mantendrá las bases de la gestión de cara a los próximos desafíos institucionales.