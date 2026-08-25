En la previa de una jornada decisiva para la agenda legislativa del oficialismo, la mesa política del Gobierno nacional mantendrá un encuentro en la Casa Rosada bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La reunión, prevista para este martes a las 13, sumará la participación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se incorpora a este espacio de coordinación tras la reciente intervención del titular de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Votación clave en Diputados: la mesa política alinea filas en la Rosada
Encabezado por Karina Milei, el cónclave oficialista se reunirá este martes para ultimar la estrategia legislativa antes del debate en la Cámara Baja.