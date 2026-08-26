Las llamas y el Zonda y obligaron a vecinos y bomberos a trabajar contrarreloj

El lugar contaba con una importante cantidad de madera y otros materiales combustibles, por lo que el fuego encontró rápidamente las condiciones para avanzar. El viento hizo todavía más complejo el trabajo de los bomberos, que debieron concentrar sus esfuerzos en impedir que las llamas alcanzaran las viviendas cercanas.

La situación generó momentos de tensión entre los vecinos. Algunos residentes se sumaron a las tareas de emergencia y colaboraron para evitar que el fuego llegara a las casas, especialmente por la cercanía de construcciones que podían verse afectadas rápidamente.

El operativo también tuvo como escenario la zona de Alfonso XIII y Calle 11, donde se registraron otros focos en un sector densamente poblado.

Allí, las imágenes muestran a vecinos intentando poner a salvo sus pertenencias mientras el fuego avanzaba cerca de las viviendas. El Municipio de Pocito también desplegó personal para colaborar con los Bomberos Voluntarios en distintos puntos afectados.

De acuerdo con información brindada durante el operativo, al menos siete viviendas resultaron destruidas, mientras que otras propiedades sufrieron distintos grados de afectación. También se registraron personas que debieron recibir asistencia por la exposición al humo y las condiciones generadas por el incendio.

En Caucete, los vecinos salieron a combatir las llamas En la zona de Colón y Sáenz Peña, un foco se inició en el fondo de la vieja cancha de Sáenz Peña y rápidamente generó preocupación entre los vecinos por la cercanía con las viviendas.

Ante la propagación del fuego y mientras se esperaba la intervención correspondiente, los propios vecinos comenzaron a organizarse y utilizar baldes con agua para intentar contener las llamas.

El fuego llegó a avanzar hasta quedar muy cerca del fondo de algunas propiedades, poniendo en riesgo tanto las viviendas como los elementos que se encontraban en ellas. La situación obligó a mantener la atención sobre el sector para evitar que el incendio pudiera continuar avanzando favorecido por las ráfagas.

Los distintos incendios se produjeron en un contexto meteorológico especialmente adverso. El Zonda que afecta a San Juan durante este miércoles favorece la propagación rápida de las llamas y dificulta el trabajo de los equipos de emergencia.

View this post on Instagram

Por eso, los operativos no se concentraron únicamente en apagar los focos existentes, sino también en evitar que las llamas alcanzaran nuevas viviendas, campos o sectores con material combustible.

Además de los bomberos, los municipios debieron prestar asistencia en las zonas afectadas y colaborar con los vecinos que sufrieron daños o necesitaron ayuda para proteger sus pertenencias.

La jornada volvió a mostrar cómo, ante una combinación de viento fuerte, vegetación seca y baja humedad, un pequeño foco puede convertirse en pocos minutos en una situación de riesgo para zonas pobladas.

Mientras continúan las tareas en los sectores afectados, las autoridades mantienen los operativos y recomiendan extremar las precauciones para evitar nuevos focos durante las horas de mayor intensidad del viento.